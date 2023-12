«Wir wurden missbraucht und als Sündenböcke benutzt»

Milli Vanilli eroberten in den 80ern die Charts. Es folgte der Playback-Skandal und das Band-Ende. Vor der Kino-Premiere zu «Girl You Know It's True» wehrt sich nun Fabrice Morvan und sagt: «Wir wurden missbraucht.»

Milli Vanilli war ein Discopop-Duo aus den 80ern. Hits wie «Girl You Know It's True» oder «Girl I'm Gonna Miss You» gehen auf ihr Konto. Hinter der Band stand der deutsche Produzent Frank Farian.

Der Höhenflug von Fab Morvan und Rob Pilatus endete 1990, als aufgedeckt wurde, dass Milli Vanilli immer nur Playback gesungen hatten.

Rob Pilatus starb 1998 mit 33 Jahren an Herzversagen als Folge einer Überdosis an Alkohol und anderen Drogen.

Am 21. Dezember kommt das Biopic über Milli Vanilli in die Schweizer Kinos. Zum Filmstart erhebt Fabrice Morvan in einem Interview schwere Beschuldigungen. Mehr anzeigen

In jedem zweiten Musikmagazin steckte in den 80er-Jahren ein Faltposter von Milli Vanilli. Das Popduo erobert mit Hits wie «Girl You Know It's True» oder «Girl I'm Gonna Miss You» die Schweizer Hitparade.

Fabrice Morvan und Rob Pilatus waren die Lieblinge der Teenager der 80er-Jahre. Bis ein Betrugsskandal ihrem Höhenflug ein Ende setzte. Milli Vanilli hatten keinen einzigen Song selbst gesungen, alles nur Playback.

Der Kinofilm «Girl You Know It's True» thematisiert Milli Vanillis kometenhaften Aufstieg und den Skandal.

Heute sieht sich Sänger Fabrice Morvan nicht als Opfer seines ehemaligen Managers Frank Farian: «Nein, ich verwende das Wort Opfer nicht gern, weil wir mündig und verantwortlich waren», sagt der einstige Popstar im Interview mit «Blick.ch» und doppelt nach: «Aber wir wurden definitiv missbraucht, und man hat uns beim Skandal als Sündenböcke benutzt, obwohl wir der Industrie zuvor so viel Geld eingebracht hatten. Eigentlich waren wir die kleinste Komponente in dem ganzen Betrugskonstrukt und doch die wichtigste, weil wir die Aushängeschilder, die Gesichter von Milli Vanilli waren.»

Fabrice Morvan will Frank Farian verklagen

Zudem erzählt der heutige 57-jährige Morvan, dass er rechtliche Schritte gegen seinen einstigen Manager unternehmen will. Zur Frage, ob er Farian verklagen wolle, antwortet Morvan: «Oh, dazu werde ich noch kommen. Aber jetzt feiern wir erst einmal diesen Film und meine Geschichte.»

Seine Frau hat ihm geholfen

Heute lebt der ehemalige Milli-Vanilli-Sänger in Amsterdam mit seiner Familie. Er singt immer noch. Seine Frau Tessa ist Gesundheitscoach. Fab Morvan erzählt der Schweizer Tageszeitung: «Ich habe eine vierköpfige Familie. Meine Frau Tessa ist Gesundheitscoach, sie hat mir über die Jahre hinweg sehr geholfen, fit zu bleiben. Mir geht es sehr gut. Ich habe das Gefühl, dass ich gerade in der besten Zeit meines Lebens bin. Ich arbeite an neuer Musik und bin dabei, einen neuen Vertrag als Solokünstler zu unterzeichnen. Jede zweite Woche stehe ich auf der Bühne, in der Schweiz, in Österreich. Das Leben ist gut.»

«Girl You Know It's True» läuft ab 21. Dezember in den blue Cinema Kinos.

