Fabrizio Behrens sucht in der 12. Staffel von «Der Bachelor» seine Traumfrau. 3+

Die Schweiz hat wieder einen Bachelor: Der 33-jährige Zürcher Oberländer mit brasilianischen Wurzeln wird ab dem 16. Oktober im TV Rosen verteilen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am 16. Oktober startet die 12. Staffel von «Der Bachelor».

Der neue Rosenkavalier heisst Fabrizio Behrens. Er ist Zürcher, Musiker und Vater.

Behrens ist auch als Rapper und Sänger «Bicho Maluko» unterwegs. Mehr anzeigen

Zum zwölften Mal werden schon bald wieder rote Rosen verteilt. Mitte Oktober erscheint die neue Staffel von «Der Bachelor» auf 3+.

Jetzt ist auch klar: um wen die Kandidatinnen buhlen werden. Der Zürcher Fabrizio Behrens ist der neue Rosenkavalier.

Behrens ist 33 Jahre alt und hat brasilianische Wurzeln. Der Medienmitteilung von CH Media ist zu entnehmen, dass der Zürcher gerne als Musiker durchstarten will. Unter dem Künstlernamen «Bicho Maluko» produziert er Hip-Hop- und Latin-Musik.

Und noch eine Besonderheit: Behrens ist der erste Bachelor, der während der Dreharbeiten schon ein Kind hat. Der Musiker ist der Vater einer 6-jährigen Tochter, die das «Allerwichtigste in seinem Leben ist».

Fabrizio Behrens wird für einen «Bad Boy» gehalten

«Fabrizio ist ein absoluter Familienmensch und glaubt an die grosse Liebe», heisst es deshalb in der Medienmitteilung. Wegen seiner Tätowierungen werde er aber oft für einen «Bad Boy» gehalten. Und tatsächlich: «Rebellisch war er jedenfalls als Teenager – und geriet fast auf die schiefe Bahn. Das war die Wende für ihn. Schlagartig wurde ihm klar, dass man es selbst in der Hand hat, was man aus seinem Leben macht.»

Was genau damit gemeint ist, geht aus der Medienmitteilung noch nicht hervor. Die Liebe stehe jetzt jedenfalls für den Zürcher an erster Stelle. Behrens suche eine «ehrliche, kinderliebe Frau, die gern unterwegs ist und eine soziale Ader hat».

Ob das klappt, kann man ab dem 16. Oktober auf 3+ sehen. Dann startet die 12. Staffel.