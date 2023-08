«Fascht e Familie»-Star Hanna Scheuring hat Daniel Rohr geheiratet

So wurde Hanna Scheuring (3. v. l.) schweizweit bekannt: als Vreni bei «Fascht e Familie» mit Martin Schenkel (l.), Trudi Roth und Walter Andreas Müller. (Keystone/Str) Keystone

Die Theater-Stars Hanna Scheuring und Daniel Rohr haben einander am 19. August das Jawort gegeben. «Es war der perfekte Tag für unsere Hochzeit», sind sich die beiden sicher.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Hanna Scheuring und Daniel Rohr haben geheiratet.

Beide sind als Schauspieler schweizweit bekannt. Scheuring begeisterte vor allem als Vreni in der Kult-Sitcom «Fascht e Familie».

Das Jawort gaben die beiden einander in Bubikon ZH, danach feierten sie im Park des Theaters Rigiblick. Mehr anzeigen

Derzeit hat der Regen die Schweiz fest im Griff. Doch als Hanna Scheuring und Daniel Rohr einander das Jawort gaben, lachte die Sonne noch vom Himmel.

Die beiden Theater-Stars heirateten am 19. August in Bubikon ZH, wie der «Blick» berichtet, und konnten sich über tolles Wetter freuen. Überhaupt sei an diesem Tag alles «perfekt» gewesen, wie das Paar verrät.

Getraut wurden sie in der reformierten Kirche des Ortes. Dabei seien aber so viele Gäste gekommen, dass nicht alle Platz drinnen hatten. Doch kein Problem: Die anderen warteten einfach vor der Kirche auf das Brautpaar.

Prominente Gästeliste

Auf der Gästeliste befanden sich auch viele Prominente wie etwa Kabarettist Emil Steinberger, Musiker Pepe Lienhard, Sängerin Fabienne Louves und Moderatorin Sandra Studer.

Seit zwölf Jahren sind Rohr und Scheuring, die als «Vreni» bei «Fascht e Familie» schweizweit bekannt wurde, zusammen. Die Hochzeit mache das Glück nun perfekt, wie das Paar sagt. Sie sei auch ein Zeichen: «Wir leben in einer schwierigen Zeit. Die Welt braucht Liebe.»

Nach der Hochzeit fuhr das Brautpaar in einem roten Döschwo in den Park des Theaters Rigiblick in Zürich. Dieses führt Daniel Rohr – und hat damit eine Gemeinsamkeit mit seiner Frau. Sie führt das Zürcher Bernhard-Theater.

Im Park ging das Fest unter anderem mit Tapas, am Feuer geröstetem Honiglachs und einer mehrstöckigen Hochzeitstorte weiter. Die Hochzeitsfeier beschreibt das Paar als «rauschend». Die Flitterwochen verbringen die Frischvermählten im Tessin.

