Feiern Harry und Meghan Weihnachten doch in England?

Harry und Meghan würden zu einer Weihnachtseinladung der royalen Familie in Grossbritannien nicht «Nein» sagen. IMAGO/Beautiful Sports

Offiziell eingeladen wurden Harry und Meghan noch nicht zur Weihnachtsfeier bei den britischen Royals. Doch das könnte sich bald ändern. Nur müssen dafür auch die Rahmenbedingungen stimmen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Prinz Harry und seine Frau Meghan gratulierten König Charles per Anruf zu seinem 75. Geburi.

Ein weiteres Telefonat sei für diese Woche geplant.

Laut britischen Medien wären Prinz Harry und Meghan nicht abgeneigt Weihnachten in England zu verbringen – wenn man sie einladen würde. Mehr anzeigen

Es wäre fast ein Weihnachtswunder, wenn sich die zerstrittene britische Royal-Familie endlich mit Prinz Harry und seiner Frau Meghan versöhnen würden.

Und ganz so abwegig scheint diese Möglichkeit nicht mehr. Denn Prinz Harry und sein Vater König Charles nähern sich wieder an. Zu seinem 75. Geburtstag am 14. November klingelten Harry und Meghan von Amerika aus gar per Telefon durch, um dem Geburtstagskind zu gratulieren.

Britische Medien deuteten dieses Telefonat als Friedensangebot. Zuletzt sprachen Harry und sein Vater im April miteinander, kurz vor der Krönung.

König Charles soll sich über den Anruf aus Amerika von Harry und Meghan zu seinem 75. Geburtstag gefreut haben. IMAGO/i Images

Das britische Medium «Mirror» schreibt, dass diese Woche ein weiterer Anruf geplant sei. Und die Zeitung ist sicher – in dem bevorstehenden Gespräch könnte es um die Weihnachtsfeiertage gehen.

Ein Insider sagt, dass Harry und Meghan «ein Angebot annehmen würden, Weihnachten mit der königlichen Familie in Sandringham zu verbringen.» Doch bisher wurden solche Worte noch nicht ausgesprochen.

Erschwerend kommt hinzu, dass das Verhältnis zwischen Harry und seinem Bruder Prinz William immer noch nicht gut ist. Und William und seine Familie werden mit Sicherheit bei der Weihnachtsfeier ebenfalls vor Ort sein.

Sicherheit und Unterkunft müssten geregelt werden

Ausserdem bräuchten Harry und seine Familie bei einem Besuch in England einen erhöhten Schutz – denn seit sich Harry von der Familie losgesagt hat, und keine repräsentativen Termine der Royals mehr absolviert, hat er auch keinen Polizeischutz mehr.

Auch die Frage nach der Unterkunft müsste geklärt werden. Im vergangenen Juli zogen Harry und Meghan – auf Anweisung von Prinz Charles – aus Frogmore Cottage, ihrem Haus in Windsor, aus.

Und trotzdem: So ganz ausgeschlossen scheint ein Weihnachtswunder nicht.

Mehr Videos aus dem Ressort