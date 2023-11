Bei ihrem Auftritt an der Gala «Power of Women» des «Variety»-Magazins in Los Angeles trug Herzogin Meghan ein schulterfreies Kleid und schlichtem Goldschmuck. Bild: Keystone

Bei ihrem Auftritt diese Woche in Hollywood wurde Meghan von zwei einflussreichen Frauen aus der Filmindustrie begleitet. Nun fragt sich manch eine*r: Feiert die Herzogin bald ihr Comeback als Schauspielerin?

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nach dem Auftritt von Herzogin Meghan an der Gala «Power of Women» des «Variety»-Magazins in Los Angeles steht eine Frage im Raum:

Kündigt die Herzogin demnächst ihr Comeback als Schauspielerin an?

Bei ihrem Auftritt wurde die 42-Jährige von zwei einflussreichen Frauen aus der Filmindustrie begleitet. Mehr anzeigen

Herzogin Meghan ist «einfach begeistert» wieder in der Filmindustrie tätig sein zu können. Das sagte die 42-Jährige in einem Interview auf dem Roten Teppich der Gala «Power of Women» des «Variety»-Magazins.

«Diese Branche ist so besonders. Und Sie sehen, wie viele Frauen ihre Position nutzen, um Gutes zu tun», so die Frau von Prinz Harry.

Meghan trug bei ihrem Auftritt in Los Angeles ein schulterfreies Kleid, gepaart mit einem Dutt und schlichtem Goldschmuck.

Herzogin Meghan: «Gute TV-Serie sind ewig haltbar»

Erfreut zeigte sich Herzogin Meghan darüber, dass die Anwaltsserie «Suits», in der sie einst mitspielte, eine Renaissance auf dem Streamingdienst Netflix erlebt. «Gute TV-Serie sind ewig haltbar», sagte sie dazu.

Harry und Meghan, deren sechsteilige Dokumentation über ihren Bruch mit der britischen Königsfamilie zum Streaming-Erfolg wurde, sind mit ihrer Produktionsfirma Archewell Productions ebenfalls für Netflix tätig.

Über ihre aktuellen Filmprojekte, bei denen Meghan soweit bekannt nicht selbst vor der Kamera steht, sagte die Herzogin:

«Harry und ich haben so viele aufregende Dinge auf der Liste. Ich kann es gar nicht erwarten, sie zu verkünden, aber ich bin einfach wirklich stolz auf das, was wir schaffen. Mein Mann liebt es auch, was wirklich Spass macht.»

Das Verhältnis zur Königsfamilie bleibt angespannt

Bei ihrem Gala-Auftritt in Hollywood wurde Meghan von zwei einflussreichen Frauen aus der Filmindustrie begleitet.

Die Herzogin liess sich zusammen mit Pearlena Igbokwe, Chefin der «Universal Studio Group» und Janet Yang, Filmproduzentin und Präsidentin der «Academy of Motion Picture Arts and Sciences» ablichten.

Nun fragen sich die Fans von Meghan: Feiert sie demnächst ihr Comeback als Schauspielerin? Diese Frage wurde in dem kurzen Interview auf dem roten Teppich jedoch nicht beantwortet.

Prinz Harry und Herzogin Meghan haben sich vor vier Jahren aus dem engeren Kreis des britischen Königshauses losgesagt.

Das Paar lebt inzwischen im kalifornischen Montecito zusammen mit seinen beiden Kindern Prinz Archie und Prinzessin Lilibet. Das Verhältnis zu Königsfamilie gilt nach wie vor als angespannt.

Mehr Videos aus dem Ressort