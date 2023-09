TV-Gatte postet bisher ungesehenes Foto von Herzogin Meghan

Patrick J. Adams und Meghan Markle Patrick J. Adams und Meghan Markle waren in der Serie «Suits» verheiratet. Der Schauspieler erinnert sich in einem Post auf Instagram an die Zeit zurück. Bild: imago/ZUMA Press Dieses Schwarz-Weiss-Foto war bisher unbekannt. Bild: Instagram/patrickjadams Er postete auch diesen Schnappschuss seiner beiden Kolleginnen Meghan Markle und Sarah Rafferty. Bild: Instagram/patrickjadams Patrick J. Adams und Meghan Markle Patrick J. Adams und Meghan Markle waren in der Serie «Suits» verheiratet. Der Schauspieler erinnert sich in einem Post auf Instagram an die Zeit zurück. Bild: imago/ZUMA Press Dieses Schwarz-Weiss-Foto war bisher unbekannt. Bild: Instagram/patrickjadams Er postete auch diesen Schnappschuss seiner beiden Kolleginnen Meghan Markle und Sarah Rafferty. Bild: Instagram/patrickjadams

Patrick J. Adams und Meghan Markle waren ein Ehepaar – in der Serie «Suits» zumindest. In einem emotionalen Post in den sozialen Medien erinnert sich der Schauspieler an die gemeinsame Zeit.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Über fast sechs Jahre spielten Meghan Markle und Patrick J. Adams in der Serie ein Liebespaar, das schliesslich auch heiratet.

In einem Instagram-Post erinnert sich der Schauspieler an die gemeinsame Zeit und hofft auf ein Wiedersehen in einer neuen «Suits»-Staffel.

Er vermisse seine Freunde, schreibt Adams, und schürt damit das Feuer in der Fangemeinde für ein Revival. Mehr anzeigen

Die Anwaltsserie «Suits» gehört auch heute noch zu den meistgesehenen Serien auf Netflix – vier Jahre nach dem Ende.

Insgesamt neun Staffeln gab es, mit 134 Folgen. Es war der Durchbruch für die Schauspielerin Meghan Markle, heute besser bekannt als Herzogin Meghan, bevor sie sich 2017 wegen ihrer Heirat zu Prinz Harry von «Suits» zurückzog.

Ihr damaliger Kollege und TV-Ehemann Patrick J. Adams erinnerte sich in einem Instagram-Post an die gemeinsame Zeit und zeigte mehrere Bilder seiner «Suits»-Kamerad*innen. Darunter war auch Meghan zu sehen, das gab der Fangemeinde sofort Hoffnung auf eine Reunion.

Adams war zur Hochzeit von Meghan eingeladen

Zusätzlich befeuert werden die Spekulationen, weil die Ex-Schauspielerin seit dem Austritt aus der royalen Familie wieder mit Hollywood liebäugelt und sich wohl erneut ins Schauspiel wagen möchte.

Adams scheint der «Suits»-Zeit nachzutrauern: «Ich vermisse meine Freunde, jeden einzelnen von ihnen», schreibt er.

Wirklichen Kontakt zu Meghan habe er nicht mehr, doch er und seine Partnerin waren immerhin zur Hochzeit von Prinz Harry und Herzogin Meghan eingeladen – zusammen mit anderen «Suits»-Darsteller*innen.

Ob ein Revival geplant ist, bleibt momentan offen. Patrick J. Adams wäre wohl dabei – und umso glücklicher, wenn Meghan Markle auch wieder dabei sein sollte.

