Prinz Harry Prinz Harry und sein Kumpel Ignacio «Nacho» Figueras sind in Tokio auf Shopping-Tour für ihre Frauen, wie Figueras auf Instagram verrät. Bild: Instagram Prinz Harry und Ignacio «Nacho» Figueras sind schon viele Jahre lang gut befreundet. Hier sieht man sie bei einem Polo Cup im Jahr 2016 in Florida. Bild: imago images/ZUMA Wire Während sich Prinz Harry in Asien um seine Wohltätigkeitsorganisation kümmert, geniesst seine Ehefrau Herzogin Meghan ihre Me-Time in Amerika ... Bild: Aaron Chown/PA Wire/dpa ...und besucht laut US-Medien ein Konzert von Superstar Taylor Swift. Bild: Ashley Landis/AP

Prinz Harry weilt gerade in Japan und geniesst seine Zeit dort – obwohl der Buckingham-Palast seinen Titel «Seine Königliche Hoheit» von der Homepage entfernte. Und auch Meghan lässt es sich gut gehen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Prinz Harry und Herzogin Meghan verbringen gerade getrennt Zeit voneinander.

Prinz Harry kauft in Tokio ein und Meghan besucht in Los Angeles ein Konzert von Taylor Swift.

Der Buckingham-Palast entfernte gerade Harrys Titel «Seine Königliche Hoheit» von der Homepage. Mehr anzeigen

Prinz Harry befindet sich zurzeit in Asien. Dort sammelt er Spenden für seine Wohltätigkeitsorganisation Sentebale. Dem Prinzen gefällt es in Japan übrigens so gut, dass er bei einem Sport-Charity-Gipfeltreffen in Tokio gar verkündete, er könne sich vorstellen, dort zu leben.

«Daily Mail» schreibt, er lobte die «Wärme, das Mitgefühl und die Grosszügigkeit» der «besonderen» japanischen Kultur.

Wie gut ihm die Reise gefällt, kann man auch auf einem Instagram-Foto seines Kollegen Ignacio «Nacho» Figueras sehen. Der Profi-Polospieler postete ein Bild, das ihn gemeinsam mit seinem Kumpel beim Shoppen zeigt.

Harry kauft für Meghan ein

Die beiden Männer posieren mit verschränkten Armen in einem Geschäft und tragen jeweils eine Sonnenbrille. «Shoppen für unsere Ehefrauen», kommentiert Figueras den Schnappschuss.

Zudem bedankt sich der argentinische Sportler für die japanische Gastfreundschaft – und für die Unterstützung von Sentebale.

Am 12. August wird Ignacio Figueras mit seiner Mannschaft beim Polo Cup, der Wohltätigkeitsorganisation von Prinz Harry, gegen das Team des britischen Royals antreten.

Und Herzogin Meghan? Sie geniesst ihre Zeit in den USA. Wie «Page Six» und «People» berichten, wurde die Ehefrau von Prinz Harry am 8. August bei einem Konzert von US-Superstar Taylor Swift gesichtet.

Gemeinsam mit ihrer Kollegin Lucy Fraser soll sie zur Show in Los Angeles gegangen sein – und gut gelaunt mitgesungen haben.

