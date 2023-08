Verrät die Körpersprache von Harry und Meghan ihre wahren Gefühle?

Meghan und Harry zeigen sich in einem Video gemeinsam. Während das royale Paar auf den ersten Blick locker wirkt, glaubt eine Körpersprache-Expertin zwischenmenschliche Spannungen erkennen zu können.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In einem Video zeigen sich Herzogin Meghan und Prinz Harry seit Langem wieder einmal gemeinsam.

Locker, freundlich und wie eine Einheit wirkt das Paar – trotzdem werden Zweifel laut.

Eine britische Körpersprache-Expertin behauptet, sie würde Details erkennen, die auf Spannungen hinweisen. Mehr anzeigen

So zeigen sich Herzogin Meghan und Prinz Harry besonders gerne: Daheim in ihrem Garten ihrer Villa im kalifornischen Montecito sitzen die beiden nebeneinander auf einem Bänkli.

Die Stimmung des royalen Paares im Exil scheint fröhlich und locker zu sein.

Im neuen Video auf der Website ihres Unternehmens Archewell melden sich Harry und Meghan per Handy bei jungen Talenten aus der Tech-Branche, um mit ihnen über deren aktuellen Projekte zu plaudern.

Harry: «Unsere Kinder werden dankbar sein»

Während viele Royal-Fans hin und weg sind, glaubt die britische Körpersprache-Expertin Judi James Details im Video zu erkennen, die auf zwischenmenschliche Spannungen hinweisen könnten.

Zuletzt hatten britische Medien von einer Krise bei den Sussexes geschrieben. Von Eheproblemen und geplatzte Geschäftsdeals war die Rede. Dazu sollen sich mehrere Hollywood-Freund*innen vom royalen Paar abgewendet haben.

Im Video von Harry und Meghan erzählt eine Frau, wie sie Cyber-Mobbing bekämpfen möchte, andere wiederum setzen sich für die Erforschung von Künstlicher Intelligenz ein.

«Vielen Dank für alles, was ihr tut, vor allem unsere Kinder sind sehr dankbar», sagt Harry. «Sie wissen es noch nicht, aber sie werden es sein», ergänzt Meghan und lacht.

Blicke und Berührungen fehlen

Im Video, so Judi James gegenüber der Online-Newsseite Express, fehlten die für Meghan typischen Berührungen und die bewundernden Blicke für ihren Mann.

Die Körpersprache-Expertin will zudem gesehen haben, dass Meghan Harrys Augen immer wieder auszuweichen versucht. «Einmal scheint ihr Blick nach oben zu wandern, aber er senkt sich wieder, bevor er Harrys Augen erreicht.»

Das Lächeln der Herzogin im Video wirke gepresst. Und auch Harrys Auftritt sei nicht richtig locker, was unter anderem an seiner Hand hinter der Rücklehne abgelesen werden könne.

Juristische Schritte gegen britische Boulevardmedien

Die gefilmten Telefonanrufe bei den Tech-Talenten sind für Meghan und Harry in erster Linie eine geschäftliche Angelegenheit. Gut möglich, dass das royale Paar zudem hoffte, so die Trennungsgerüchte aus der Welt zu schaffen.

Gleichzeitig hätten der Prinz und die Herzogin wissen müssen, dass die britische Klatschpresse, wenn sie denn einmal aufgescheucht ist, nicht so schnell wieder Ruhe gibt.

Dieses «Spiel» habe schon seine Mutter getötet: Eine Vermutung, die Prinz Haar einst selber kurz vor seiner Hochzeit mit Meghan vor fünf Jahren geäussert hat. Er könne und wolle deshalb nicht länger dabei zusehen, wie seine Frau den gleichen Mächten zum Opfer falle. Damals leitete er juristische Schritte gegen verschiedene britische Boulevardmedien ein.

Allerdings hat Harry selber in Interviews und in seiner Autobiografie «Spare» in den letzten Jahren sehr viele Details aus seinem und Meghans Leben preisgegeben.

Fazit: Der Prinz vertrippelt sich in seinem Kreuzzug gegen die Medien immer wieder unschön.