König Charles hat keine Zeit, William will ihn nicht sehen

Prinz Harry ist am ersten Todestag von Queen Elizabeth II. in England, doch zu einem Treffen mit seiner Familie kommt es nicht. Papa König Charles hat keine Zeit – und Bruder William zeigt ihm die kalte Schulter.

Am ersten Todestag von Königin Elizabeth II. ist er für eine Preisverleihung in seiner alten Heimat England.

Zu einem Treffen mit der Royal-Familie wird es nicht kommen.

Papa König Charles ist am ersten Todestag seiner geliebten Mutter bereits überall eingespannt – und sein Bruder William will ihn nicht sehen.

Noch eine bittere Pille, die Prinz Harry schlucken muss: Der abtrünnige Royal ist seit Donnerstag in seiner alten Heimat England. Er ist für die Preisverleihung des «WellChild Awards» nach London gereist.

Doch statt sich über Harry Besuch zu freuen, scheinen Papa König Charles und Bruder Prinz William seine Anwesenheit am ersten Todestag der Queen zu fürchten.

Gemütliches Mittagessen in Buckingham Palace mit Papa Charles, Stiefmutter Camilla, Bruder William, Schwägerin Kate und ihren Kids? Oder Teetrinken mit Scones auf Schloss Balmoral in Schottland? Fehlanzeige.

Stattdessen zeigt die royale Familie Prinz Plaudertasche, dass er in ihrem Kreis nicht erwünscht ist, schreibt «Bild.de».

Palast-Insider: «Immer wenn Harry in England ist, sind alle im Palast super nervös»

Harry hat pikante Familiengeheimnisse – für viel Geld – mehrfach öffentlich preisgegeben. Bei Talk-Königin Oprah Winfrey im Interview mit Gattin Meghan, in seiner erfolgreichen Netflix-Doku, in seinen Memoiren «Reserve».

Das öffentliche Wäschewaschen hat eine dicke Mauer zwischen Harry und seiner Königsfamilie entstehen lassen. Eine, die sich nicht überwinden lässt. Auch der erste Todestag von Queen Elizabeth – der von allen geliebten Lilibet – ändert nichts daran.

Ein Palast-Insider verriet bereits vor Harrys Englandbesuch «Bild»: «Das riecht nach Ärger! Immer wenn Harry in England ist, sind alle im Palast super nervös. Die Königsfamilie fürchtet, dass Harrys Besuch alles andere, was die Mitglieder der Königsfamilie in dieser Zeit tun, in den Schatten stellt.»

Schon Anfang September stellte der Royal-Insider in der «DailyMail» klar, dass Papa Charles «keine Zeit im Terminkalender» habe, um sich mit dem Exil-Prinzen zu treffen. Auch sein Bruder William soll seit Monaten keinen Kontakt mehr zu Harry haben. Er will ihn schlicht nicht sehen.

Keine Übernachtung am Hofe

Prinz Harry musste sich für seinen England-Besuch eine eigene Unterkunft suchen. Die deutsche Zeitung erfuhr, dass keine Gemächer für Harry hergerichtet wurden, er woanders schlafen muss.

Mehr noch. Alle Royals sind heute, Freitag, dem ersten Todestag von Queen Elizabeth schon eingespannt.

König Charles gedenkt seiner Mutter auf Schloss Balmoral in Schottland, William wird mit seiner Frau Kate für Verpflichtungen in Wales sein.

Dort werden sie in einem privaten Gottesdienst in der Kathedrale von St. Davids der verstorbenen Regentin gedenken.

Harry ist in seiner alten Heimat, Papa Charles und Bruder William auch – geografisch zumindest in der Nähe. Aber die Distanz zwischen ihnen lässt sich nicht mehr überwinden.

