Charles war «enttäuscht», als Harry geboren wurde

Prinzessin Diana war unglücklich mit ihrer royalen Familie. Bild: Imago images/Sven Simon

In frisch veröffentlichten Aufnahmen von Prinzessin Diana, erzählt sie, dass König Charles III. «enttäuscht» gewesen sei, dass Harry kein Mädchen war. Diana hatte sie für ihren Biografen damals aufgezeichnet – nun kommen sie ans Licht.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Prinzessin Diana hat insgesamt sieben Stunden Audiomaterial aufgenommen, das belegt, wie mit ihr am englischen Hof umgegangen wurde.

Auf den Aufnahmen, die in einer Doku nächstes Jahr veröffentlicht werden, erzählt sie etwa, dass Charles bei Harry von einer «Enttäuschung» sprach, er wollte lieber ein Mädchen haben.

Weiter spricht Diana selbst über ihren Hass gegenüber ihrer Stiefmutter. Mehr anzeigen

Prinzessin Diana zeichnete in den 1990ern verschiedene Audioclips auf, in denen sie unter anderem über ihr Leben mit König Charles III. spricht. Sie schickte diese Aufnahmen an ihren Biografen, der später den Bestseller «Diana: Her True Story» veröffentlicht hat – Andrew Morton.

Diese Aufnahmen kamen laut «Daily Mail» nun in den USA ans Licht. Einen Tag nach dem 26. Todestag von Lady Di hat etwa «People» darüber berichtet.

Laut den Erinnerungen von Diana soll Charles an der Taufe von Harry 1984 gesagt haben: «Wir sind so enttäuscht, wir wollten ein Mädchen.» Daraufhin habe ihm Raine Spencer, die Stiefmutter von Diana, die Leviten gelesen und ihm gesagt haben: «Du solltest froh sein, überhaupt ein Kind bekommen zu haben.»

Neue Doku kommt 2024

Die Ausschnitte aus den Aufnahmen sollen in einer kommenden Dokumentation genutzt werden. Der erste Teil von «Diana: In Her Own Words» erschien bereits 2017. Für einen zweiten Teil wurden noch mehr Aufnahmen ausgegraben. Die TV-Sendung soll 2024 ausgestrahlt werden.

Ein Produzent beider Dokus – die erste wurde 2017 veröffentlicht – sagte gegenüber ABC: «Als der erste Film rauskam, konnten es die Leute nicht fassen, wie Diana auf diesen Aufnahmen sprach.» Die Prinzessin hatte sieben Stunden an Audiomaterial aufgenommen, als sie mit Charles verheiratet war.

Stiefmutter sei wie saurer Regen gewesen

Weitere Aufnahmen sollen Dianas Hass für ihre Stiefmutter enthalten. Ihr Vater John hatte jene 1976 geheiratet, nachdem ihre Mutter Frances sie verlassen hatte.

Angeblich soll Diana auf den Bändern sagen: «Ich habe ihr gesagt: ‹Ich hasse dich so sehr. Wenn du nur wüsstest, wie sehr wir dich hassen, für was du getan hast. Du hast unser Heim kaputtgemacht, hast Daddys Geld ausgegeben.›» Raine antworte nur: «Du weiss nicht, wie viel Schmerz deine Mutter deinem Vater zugefügt hat.»

Diana und ihre Geschwister sollen die Stiefmutter «Acid Raine» genannt haben – «saurer Regen». Und hätten oftmals «Raine, Raine, go away!» gesungen.

Öffentlichkeit glaubte Autor erst nicht

Weiter sollen die Aufnahmen auch Dianas Meinung zu ihrer Hochzeit mit Charles enthalten, diese sei «lächerlich» gewesen. Sie sei eine Kindergartenlehrerin und so jung, sie hielt es für komplett übertrieben.

Der Inhalt des Buchs von Autor Andrew Morton von 1992 reicht von der Depression, über Unzufriedenheit bis zu den Selbstmordversuchen der Prinzessin. Der Inhalt war so schädlich für die royale Familie, dass viele Läden das Buch nicht mehr verkauften, es verbannten. 1997, Monate nach dem Tod von Diana, erschien es erneut unter einem anderen Titel.

