Prinz Harrys zweite Netflix-Doku wird zum Flop

Prinz Harrys Netflix-Doku «Invictus Games» ist kein Quotenhit. Prinz Harry hat den Sport-Event Invictus Games 2014 ins Leben gerufen. Fabian Strauch/dpa

Prinz Harrys Herzensprojekt, die Doku «Invictus Games», floppt. Während die Vorgängerserie «Harry & Meghan» gute Quoten verzeichnete, findet seine neue TV-Reihe kein Publikum. Droht der Netflix-Deal nun zu platzen?

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Neuer Ärger für Prinz Harry: Seine neue Netflix-Doku «Invictus Games: Im Herzen unbezwingbar» ist kein Quotenbringer.

Harrys Herzensprojekt floppt. In den neusten Charts des Streaminggiganten Netflix rangiert die Doku nicht mal in den hinteren Rängen.

Droht nun der lukrative Deal mit Netflix zu platzen? Mehr anzeigen

2023 entwickelt sich immer mehr zum Flop-Jahr für Prinz Harry und Meghan.

Erst im Sommer hat der Streaminganbieter Spotfy mit den Exil-Royals den Millionen-Deal vorzeitig beendet. Man habe schlicht «mehr erwartet», teilte Spotify lapidar mit.

Nun könnte auch der Netflix-Deal auf wackeligen Beinen stehen: Harrys Herzensprojekt, die Dokumentarserie «Invictus Games: Im Herzen unbezwingbar», ist ein Quotenflop.

Nicht mal in den hintersten Chart-Positionen zu finden

Netflix hat die wöchentliche Weltrangliste veröffentlicht. Gemessen wurde der Zeitraum vom 28. August bis zum 3. September 2023.

Dabei kommt Harrys Herzensprojekt, die Doku «Invictus Games: Im Herzen unbezwingbar», schlecht weg. Harrys TV-Reihe ist nicht mal in den hinteren Platzierungen zu finden. Sprich: Es ist ein Quotenflop.

Auch im Länder-Ranking sieht es nicht rosiger aus: Weder in Harrys alter Heimat England noch in den USA oder in Deutschland kann sich sein Projekt behaupten. Das heisst, seine fünfteilige TV-Doku entpuppt sich zum globalen Flop.

Auf Platz eins der Netflix-Charts thront die Anime-Adaption «One Piece». Die erste Staffel der Miniserie ist insgesamt weltweit 18,5 Millionen Mal angeschaut worden.

Quotenflop ein schlechtes Omen für Prinz Harry?

Für Harry und Meghan sind die Netflix-News gar nicht gut. Mussten sie schon diesen Sommer die Kündigung ihres Millionen-Deals mit Spotify hinnehmen.

Der Streaminganbieter hat den Vertrag mit Archewell Productions, Harry und Meghans Firma, vorzeitig beendet. Spotify war nicht zufrieden mit dem Output und auch nicht mit Harrys weiteren Podcast-Ideen einverstanden.

Mehr zum Thema