Siegfried Rauch, Heide Keller und Horst Naumann: Dieses Trio prägte in den 80er Jahren die deutsche TV-Serie «Das Traumschiff». Bild: imago images/Mary Evans

Die deutsche Filmwelt ist in grosser Trauer: Horst Naumann ist tot. Der Schauspieler wurde 98 Jahre alt. Berühmt wurde er durch seine Rollen in den TV-Serien «Schwarzwaldklinik» und «Traumschiff».

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der deutsche Schauspieler Horst Naumann starb im Alter von 98 Jahre.

Naumann wurde in den 80er-Jahren vor allem durch seine Rollen in den TV-Serien «Schwarzwaldklinik» und «Traumschiff» berühmt wurde.

«Mein Mann ist ganz friedlich zu Hause eingeschlafen», bestätigt seine Frau Martina Linn-Naumann gegenüber der «Bild». Mehr anzeigen

Die deutsche Filmwelt ist in grosser Trauer: Schauspieler Horst Naumann starb im Alter von 98 Jahren. «Mein Mann ist ganz friedlich zu Hause eingeschlafen», bestätigt seine Frau Martina Linn-Naumann gegenüber der «Bild».

Und weiter: «Wir haben an dem Morgen noch zusammen im Bett gefrühstückt, und dann hat er dort noch mal ein wenig geschlafen, so wie er es immer gemacht hat.»

Horst Naumann wurde in den 80er Jahren vor allem durch seine Auftritte in den TV-Serien «Die Schwarzwaldklinik» und «Das Traumschiff» bekannt.

Naumann amtet während 27 Jahren als «Traumschiff»-Arzt

Mehr als 70 Jahre lang arbeitete Naumann als Schauspieler. Von 1986 bis 1989 spielte er in der Krankenhausserie «Die Schwarzwaldklinik» den Dr. Horst Römer.

1983 trat der Naumann erstmals in der Serie «Das Traumschiff» auf. Zunächst hatte er nur vereinzelte Gastauftritte. Später gehörte er in der Rolle des Dr. Horst Schröder zum festen Ensemble. Bis 2010, also während 27 Jahren, verkörperte Naumann den Schiffsarzt in der beliebten ZDF-Serie.

Der heutige «Traumschiff»-Kapitän Florian Silbereisen zollt dem verstorbenen Schauspieler in der «Bild» Tribut. Der 42-jährige Sänger und Schauspieler sagt: «Er war der Traumschiff-Arzt, der scheinbar wirklich über medizinische Kräfte verfügt hat.»

Und weiter: «Durch seine beruhigende und souveräne Ausstrahlung konnte man vor dem Bildschirm tatsächlich entspannen, wenn er an Bord war! Er hat das Traumschiff auf diese Weise ganz entscheidend geprägt. Jetzt passt er von oben auf uns auf.»

