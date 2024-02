Eiskunstläuferin Denise Biellmann will es nochmals wissen

Denise Biellmann wird 60: «Die Liebe zum Eis war immer stärker als die Kälte» 1981 erfüllt sich ihr Lebenstraum: Denise Biellmann wird Eiskunstlauf-Weltmeisterin. Bruno Bötschi sass damals vor dem TV und starb fast vor Nervosität. Nun durfte der blue News Redaktor mit seinem Jugendidol aufs Eis. 15.11.2022

Denise Biellmann ist der Beweis dafür, dass Höchstleistungen keine Altersgrenze kennen. Aktuell trainiert die 61-Jährige intensiv für ihr Comeback bei der internationalen Eisshow «Holiday on Ice».

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Denise Biellmann will zurück ins Scheinwerferlicht.

Das Ziel der ehemaligen Eiskunstlauf-Weltmeisterin: ein Auftritt bei der weltberühmten Eisgala «Holiday on Ice» am 16. März in Berlin.

«Das Eis ist mein Leben, meine Leidenschaft und meine Bühne», sagt die 61-Jährige. Mehr anzeigen

Denise Biellmann will es noch einmal wissen. «Ich trainiere seit Wochen intensiv auf mein Comeback», verrät die 61-Jährige im «Blick».

Das grosse Ziel der ehemaligen Eiskunstlauf-Weltmeisterin: Sie will noch einmal bei der Eisgala «Holiday on Ice» am 16. März in Berlin auftreten.

Kurz nachdem Biellmann 1981 in Hartford im US-Bundesstaat Connecticut Weltmeisterin geworden war, trat sie zum ersten Mal in der wohl berühmtesten Eisshow der Welt als Stargast auf – das letzte Mal dann vor 20 Jahren.

Denise Biellmann: «Das Eis ist mein Leben»

Nach Angaben der Veranstalter findet die Show in Berlin mit Denise Biellmann zum 80-Jahr-Jubiläum von «Holiday on Ice» statt – unter dem perfekt passenden Motto «No Limits».

«Das Eis ist mein Leben, meine Leidenschaft und meine Bühne», wird Biellmann auf der Webseite von «Holiday on Ice» zitiert. Sie freue sich «hammermässig» auf ihr Comeback, so die Eiskunstläuferin im «Blick» und sie sei «megafit».

Während des Auftritts in Berlin will Denise Biellmann ihrer langjährigen Erfolgsformel treu bleiben: Unterhaltung kombiniert mit sportlichen Herausforderungen.

«Ich werde auch meine Biellmann-Pirouette vorführen»

Die Choreographie zu House-Musik werde «spektakulär» sein, verspricht Biellmann. «Selbstverständlich werde ich auch meine Biellmann-Pirouette vorführen.»

Erarbeitet hat Denise Biellmann ihre Nummer gemeinsam mit Colette Murer von den Magic Dancers und den Profis von «Holiday on Ice». Das Comeback bei «Holiday on Ice» sei so etwas wie «nach Hause zu kommen».

Um sich voll auf ihre Performance konzentrieren zu können, hat Denise Biellmann ihr Pensum als Eislauf-Trainerin reduziert; zwei Wochen vor dem Auftritt will sie damit komplett aussetzen.

Wie Denise Biellmann es geschafft hat, in all den Jahren fit zu bleiben? «Gesunde Ernährung, Wasser, viel Bewegung und nicht zu vergessen, jede Menge Spass», verrät sie im «Blick».

Mehr Videos aus dem Ressort

Denise Biellmann ist 60: «Ich traute mich nicht mehr aus dem Haus» Denise Biellmann ist 60 geworden. Beim Eislaufen verrät sie, warum niemand ihre Schlittschuhe berühren darf, was es mit der Mayonnaise im Koffer auf sich hatte und spricht über einen Satz, der anfangs 1980er-Jahre einen Skandal auslöste. 09.12.2022