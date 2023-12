Inniger Kuss: Rina hat die letzte Rose von Bachelo Fabrizio erhalten. CH Media

Rina oder Rosa? Für einmal war das Finale von «Der Bachelor» richtig spannend. Und – weit weniger zum Fremdschämen als auch schon. Hoffen wir bloss, dass das eine Ausnahme bleibt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die neue Staffel von «Der Bachelor» ist zu Ende.

Bachelor Fabrizio Behrens hat sich für die 21-jährige Bernerin Rina entschieden.

Das Finale war spannend, der Bachelor hatte Gefühle für beide Damen.

Das Finale – und die gesamte Staffel – hatte im Vergleich zu früheren Ausgaben erstaunlich viel Niveau. Mehr anzeigen

Liegts an seinen blauen Augen? An seinem Faible für halb offen getragene Hemden? An seiner sanften Art? Fakt ist: Bachelor Fabrizio machte vielen seiner hemdsärmeligen Vorgängern in der 3+-Datingshow keine Ehre.

Kaum abenteuerliche Satzkonstruktionen, kaum denkwürdige Fremschäm-Aktionen – sogar bei der Vergabe der letzten Rose bewies der in einen goldenen Anzug gekleidete Halb-Brasilianer ungewöhnlich viel Stil.

Ohne Versprecher und mit seriöser Mine liess er die Finalistinnen wissen: «Das ist meine letzte Rose. Sie ist das Ende meiner Suche, und hoffentlich der Anfang einer grosse Liebe. Meine letzte Rose ist für dich – Rina!»

In Bangkok flogen die Funken

Ist er darauf selbst gekommen? Hat 3+ einen Dialogschreiber mit Deutschkenntnissen engagiert? Fakt ist: Der 33-Jährige hat sich für die Jüngere der Frauen entschieden. Und das mit einem fehlerfreien Satz.

Lustig – und durchaus spannend – war das Finale trotzdem. Denn: Sowohl beim Korb-Date in luftigen Höhen mit Rosalinda wie auch beim Helikopter-Flug und der anschliessenden Bootsfahrt in Bangkok flogen die Funken.

Romantik in der Luft: Rina und Fabrizio im Helikopter. CH Media

Kuscheln, Küssen, Füttern – die Traumdates im Finale boten das ganze Standardprogramm eines «Bachelor»-Finals. Dabei tauschte Fabrizio sowohl mit Rosa wie auch mit Rina innige Blicke und viel Zärtlichkeit aus.

Fast schon ein Muss – liebevolles Füttern der Kandidatinnen durch den Bachelor. CH Media

Fast schien es, als wäre der Bachelor in beide Frauen verliebt. «Gefühle habe ich für beide», sagte er denn auch. Doch die Rose gibts nur für eine.

Regenbogen für Rina, Tränen bei Rosa

Natürlich fragt sich die «Bachelor»-Gemeinde nun verzweifelt, was am Ende den Ausschlag für Rina gegeben haben könnte.

War es die Ankündigung von Rosalinda, dass sie neben eigenem Nachwuchs unbedingt auch noch Kinder adoptieren wolle?

Waren es ihre unerwarteten Tränen, als sie auf das angespannte Verhältnis zu ihrer Mutter zu sprechen kam?

Fabrizio wischt Rosa die Tränen aus dem Gesicht. Beim «Dream Date» erzählt die Kandidatin vom angespannten Verhältnis zu ihrer Mutter. CH Media

Oder hat Rina mit ihrer fröhlichen Art ganz einfach von Anfang an die besseren Karten gehabt?

War es der doppelte Regenbogen während ihrem «Dream Date» – oder doch eher ihre gekonnte Showdance -Einlage auf dem Boot, mit der sie den Bachelor endgültig auf ihre Seite ziehen konnte?

Ein schönes Paar: Fabrizio und Rina. CH Media

Tatsächlich hatte die 21-jährige Bernerin eigentlich einen Nachteil, weil Fabrizio und Rosa beide einen brasilianischen Familienhintergrund haben – und eine gemeinsame Vorliebe für Körpertattoos.

Lange Zeit sah es deshalb so aus, als ob diese Bande stark genug sei, damit die 22-jährige Appenzellerin die letzte Rose erhalten würde.

Es kam, wie wir jetzt wissen, anders.

Viel Hochglanz, wenig Trash

Anders war auch die ganze «Bachelor»-Staffel. Denn sie erinnerte mehrfach an die Hochglanz-Ausgabe auf RTL, liess dafür die sonst üblichen Fremdschäm-Momente ein ums andere Mal vermissen.

Klar, es gab Twerk-Einlagen, lustige Talent-Shows und das übliche Gebalze auf Booten sowie in und um Pool-Anlagen. Aber alles in allem liess der Trash-Faktor diesmal ein wenig zu wünschen übrig.

Dabei waren die Hoffnung zu Beginn gross; nicht umsonst sieht Fabrizio aus wie eine Oberländer Version von Rasenroll-Künstler Neymar Jr.

Neymar aus dem Zürcher Oberland? Bachelor Fabrizio Behrens. CH Media

Doch im Gegensatz zu seinem berühmten Landsmann blieb der Familienvater aus Wetzikon mehrheitlich ohne skandalöse Eskapaden.

Er zeigte sich vielmehr als einfühlsamer junger Mann. Einer, der zwei Sätze hintereinander ohne grösseren Unfall sprechen kann – und der seinen «Ladies» zuhört, satt immer nur über sich selbst zu reden.

Bleibt bloss zu hoffen, dass das beim Schweizer «Bachelor» nicht zur Regel wird.