Geissens-Jacht strandet in Dubai auf Sandbank – Robert schockiert

«Mega-Katastrophe»: Geissens-Jacht «parkt» in Dubai auf der Sandbank Robert und Carmen fürchten einen hohen Schaden durch den Unfall ihrer Jacht. Bild: RTLZWEI Die «Indigo Star» ist auf einer Sandbank vor Dubai aufgelaufen. Bild: RTLZWEI Robert Geiss will wissen, ob der neue Kapitän den Unfall verursacht hat. Bild: RTLZWEI «Mega-Katastrophe»: Geissens-Jacht «parkt» in Dubai auf der Sandbank Robert und Carmen fürchten einen hohen Schaden durch den Unfall ihrer Jacht. Bild: RTLZWEI Die «Indigo Star» ist auf einer Sandbank vor Dubai aufgelaufen. Bild: RTLZWEI Robert Geiss will wissen, ob der neue Kapitän den Unfall verursacht hat. Bild: RTLZWEI

Schreckmoment für die Geissens: Die «Indigo Star» ist auf einer Sandbank vor Dubai gestrandet. Robert und Carmen Geiss fürchten, dass der Schaden in die Hunderttausende gehen könnte. Hat etwa der neue Kapitän die Jacht fahrlässig auf Grund gesetzt?

Fabian Tschamper Fabian Tschamper

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Jacht der Geissens ist in Dubai aufgelaufen.

Die «Indigo Star» hatte laut dem Kapitän ein Elektronikproblem, was dazu führte, dass das Boot nicht bremsen konnte.

Robert Geiss sagt zudem: «Der Käpt'n hat in jedem Fall noch seinen Job! Das passiert dem auch nur einmal.» Mehr anzeigen

Schrecksekunde für die Geissens: Ihre Jacht «Indigo Star» ist in Dubai auf einer Sandbank gestrandet. In der aktuellen Folge von «Die Geissens – eine schrecklich glamouröse Familie» (RTLZWEI) fürchtet das Millionärsehepaar schon das Schlimmste. Ein kaputtes Boot kann schnell mal 100'000 Franken oder mehr kosten.

Robert Geiss ist alarmiert, als ihn die Nachricht vom Unfall erreicht: «Da kriegst du erst mal einen Schock. Alles kann kaputt sein. Das ist eine Riesenkatastrophe», schimpft der 60-Jährige. Dabei war die «Indigo Star» gerade erst heil von Europa nach Dubai überführt worden. Weil die alte Crew aber nicht mit den Geissens in die neue Heimat umziehen wollte, hatten Robert und Carmen just einen neuen Kapitän angeheuert.

Hat der neue Kapitän Schuld an der Havarie?

Robert will nun unbedingt wissen, ob der womöglich einen Fehler gemacht hat: «Wer ist schuld? Kapitän oder Technik?», formuliert es der 60-Jährige ganz direkt. «Laut Käpt'n ist es ein Elektronikproblem. Der Gang ist angeblich nicht rausgegangen. Das Boot ist einfach weitergefahren und da hat er keine andere Chance gehabt, als auf die Sandbank zu fahren, sonst wäre er in andere Boote reingeknallt.»

Vor Ort sehen die Geissens das ganze Ausmass der Havarie: «Das sieht nach einer Megakatastrophe aus, shit!», sagt Robert Geiss. Carmen Geiss: «Ich bin total geschockt!» Doch Rettung naht. Ein Schlepper zieht die «Indigo Star» wieder in den sicheren Hafen.

Immerhin: Am Morgen ist äusserlich nur ein kleiner Schaden zu erkennen: Die Gangway ist kaputt und muss erneuert werden. Taucher haben aber am Rumpf der Jacht keine Probleme entdeckt. Doch erst bei einer Probefahrt wird sich zeigen, ob die «alte Lady» (Carmen Geiss über die Jacht) noch in Schuss ist.

Technischer Defekt oder menschliches Versagen?

«Wenn der Tisch sich gleich bewegt, dann haben wir die A...karte gezogen», sagt Robert Geiss, als die Jacht Fahrt aufnimmt. Doch alles bleibt ruhig, und die «Indigo Star» braust wie gewohnt durchs Wasser. «Wir fahren 14 Knoten gerade. Nach Weinen kommt Lachen!», freut sich der Multimillionär. Carmen strahlt ebenfalls: «Wir könnten nicht glücklicher sein, denn die ‹Indigo Star› ist wieder ganz die alte», sagt die 58-Jährige und küsst ihren Mann.

Robert ist sichtlich erleichtert – auch darüber, dass er nicht direkt eine neue Crew suchen muss: «Der Käpt'n hat in jedem Fall noch seinen Job! Das passiert dem auch nur einmal», sagt er und grinst. «Gestern Abend hatte der keinen Job mehr. Ich hatte den gefeuert in meinem Kopf, aber heute wollte ich natürlich noch mal kontrollieren, ob er wirklich Schuld hat – sieht im Moment nicht so aus», so der 60-Jährige. Es war wohl wirklich ein Problem mit der Elektronik, dass den Unfall ausgelöst hat, nicht menschliches Versagen des Kapitäns.

Robert Geiss: «Ich bin meiner Frau treu seit 40 Jahren ...»

Robert grinst: «Die ‹Indigo Star› hat den Ausflug an den Beachclub überstanden, das ist so ähnlich wie bei uns: Wenn wir an den Beachclub gehen, überstehen wir den normalerweise auch. Manchmal ein bisschen lädierter, aber wir schaffen es, und die ‹Indigo Star› hat es auch geschafft – ohne Hangover.»

Carmen wird angesichts des guten Ausgangs des Unfalls geradezu philosophisch: «Ich bin auch eine alte Lady wie die ‹Indigo Star› und viele unterschätzen mich, aber ich bin unzerstörbar», sagt die 58-Jährige kämpferisch. Auch Robert wird ungewohnt emotional: «Ich bin meiner Frau treu seit 40 Jahren und der ‹Indigo Star› treu seit mehr als zehn Jahren – so wird das auch bleiben, bis sie verreckt!» Carmen kalauert gut gelaunt: «Wer jetzt?»

Feststeht: Die Stimmung bei den Geissens ist nach dem überstandenen Sandbank-Abenteuer in Dubai wieder bestens.

Mehr aus dem Ressort Entertainment