Er ist einer der bekanntesten Komiker des Landes. Peach Weber spricht in einem Interview über seinen definitiven Abschied von der Bühne und sagt, warum er je länger, je mehr mit dem Gendern Mühe hat.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Peach Weber ist seit über 40 Jahren eine feste Grösse in der Schweizer Komiker-Szene.

Vor fast 20 Jahren kündigte der 71-Jährige bereits an, dass er im Jahr 2027 seinen allerletzten Auftritt absolvieren werde.

«Was ich auf der Bühne erzähle, kann ich verantworten. Würde ich mein Programm Ethik-Experten vorlegen, hätte ich von meinen zwei Stunden am Schluss noch zehn Minuten», sagt der Komiker im «Blick». Mehr anzeigen

«Normale Leute würden einen Plan machen.» Vor fast 20 Jahren kündigte Komiker Peach Weber seinen allerletzten Auftritt für das Jahr 2027 an.

Aber wie bereitet sich ein Künstler während so langer Zeit auf seinen Abschied vor? Er habe im Leben alles dilettantisch gemacht, sagt der 71-Jährige im «Blick». So auch die Ansage für seine letzte Comedy-Show.

Fakt ist jedoch: Die Ticket-Nachfrage für Webers Abschiedsvorstellung ist riesig. Die Abendvorstellung am 15. Oktober 2027 war mit 10'000 Tickets derart schnell ausverkauft, dass der Komiker zusätzlich noch eine Nachmittagsvorstellung einplanen musste.

Und nun opfert Peach Weber mit einer weiteren Zusatzvorstellung am 14. Oktober seinen 75. Geburtstag. Was kein Problem für ihn ist: «Grundsätzlich feiere ich meine Geburtstage nicht.»

Peach Weber: «Dann würden die Kinder mehr davon lernen»

Seine Witze auf der Bühne, so Peach Weber, hätten sich in den vergangenen Jahrzehnten nur insofern verändert, als er nun gewisse Pointen extra mache.

Die Grundidee von Gendersprache und Diversity findet er zwar gut, «aber irgendwann wurde es idiotisch».

Und weiter: «Was ich auf der Bühne erzähle, kann ich verantworten. Würde ich mein Programm Ethik-Experten vorlegen, hätte ich von meinen zwei Stunden am Schluss noch zehn Minuten. Muss bald nebst ‹Herrdöpfel› auch ‹Frauöpfel› sagen?»

Statt gewisse Wörter aus Büchern herauszustreichen, sagt Weber im «Blick», sollte den Kindern lieber erklärt werden, wieso diese nicht mehr gehen. «Dann würden sie mehr davon lernen.»

Peach Weber ist noch nicht bereit für seinen Abschied

Was der Aargauer Komiker, der dieser Tage das Hörbuch «Peach Weber verzellt vom Zwerg Stolperli» veröffentlicht hat, in drei Jahren während seiner Abschiedsvorstellungen im Hallenstadion Zürich bieten wird, ist noch unklar.

«Je nach Aggregatzustand von mir mache ich selbst ein ganzes Programm,» so Weber. «Wenn ich halbwegs zwäg bin, dann ein halbes, dafür mit anderen. Und wenn ich nicht mehr hier sein sollte, dann werde ich irgendwann eine Version vorbereiten, die ohne mich funktioniert.»

Noch unklar ist für Weber zudem, ob er 2027 überhaupt bereit ist, definitiv von der Bühne abzutreten. «Jetzt bin ich es noch nicht, aber in vier Jahren vielleicht.»

Er habe gesagt, so der Komiker im «Blick», dass er aufhöre – und dass es dann am nächsten Tag auch wirklich fertig sei. «Ich will kein Comeback. Danach werde ich vielleicht Orchideen züchten, wie es mein Vater tat.»

