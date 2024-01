Ayda Field, die Frau von Popstar Robbie Williams, hat gesundheitliche Probleme. Hier waren Robbie Williams und Ayda Field bei den Pride of Britain Awards 2018 in London. imago images/APress

Erst am Sonntag musste Ayda Field, Ehefrau von Popstar Robbie Williams, nach einem Zwischenfall ins Spital. Nun musste die 44-Jährige schon wieder ambulant behandelt werden. Die Gründe dafür sind nicht bekannt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ayda Field, die Ehefrau von Popstar Robbie Williams, musste sich am Sonntag wegen einer mysteriösen Krankheit ins Spital einliefern lassen.

Darüber hat die 44-Jährige auf Instagram gesprochen. Nach dem Aufenthalt konnte sie wieder nach Hause.

Nun musste Ayda Field zum zweiten Mal in den Notfall. Was ist los? Fans machen sich Sorgen. Mehr anzeigen

Das Jahr hat für Popstar Robbie Williams und seine Frau Ayda Field nicht so gut begonnen.

Ayda Field speiste am Sonntag im In-Restaurant Cipriani in Beverly Hill, Los Angeles. Das Dinner genoss sie mit Dame Joan Collins und deren Ehemann Percy Gibson, schreibt «krone.at». Plötzlich fühlte sich die 44-Jährige nicht mehr wohl – und musste sich ins Spital einliefern lassen.

Etwas später veröffentlichte Field ein Foto aus dem Spital auf Instagram. Darauf ist zu sehen, wie sie mit einer intravenösen Infusion behandelt wird, während sie auf dem Spitalbett liegt. Im Hintergrund ist ein Herzmonitor zu sehen. Ayda Field trägt einen legeren Jogginganzug und blickt traurig in die Kamera. Der Storypost ist inzwischen nicht mehr sichtbar.

Zum Post schrieb Field: «Nach einem perfekten Abend ein nicht ganz so perfektes Ende. Jetzt bin ich zurück und ruhe mich aus, danke an meinen wunderbaren Ehemann Robbie, der an meiner Seite war.»

Schon wieder im Spital

Jetzt berichtet «nau.ch», dass Ayda Field schon wieder in die Klinik eingeliefert wurde, zum zweiten Mal.

Mit diesem Post meldet sich Ayda Field erneut aus dem Spital. Instagram

Zum neuen Instagram-Post aus dem Spital schreibt die 44-Jährige: «Nach ein paar Tests …»

Sie schreibt, die Ärzte hätten ihre Herzfunktion untersucht. Zum Glück konnte nichts Beunruhigendes festgestellt werden.

Was genau die medizinische Ursache für ihre Einlieferungen ist, bleibt unklar.

Hoffentlich folgt bald ein positives Gesundheitsupdate aus Kalifornien.

