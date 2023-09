Robbie Williams demonstriert im Berner Oberland gegen Kreisel

Kaum ist Robbie Williams in Gstaad angekommen, setzt er sich dort politisch ein. In einem neuen Clip bietet er sich in seiner neuen Heimat als Promi-Protestler an. Der Popstar soll jetzt im Berner Oberland leben.

Kaum im Berner Oberland angekommen, zeigt er sich in einem neuen Video bei einer politisch-satirischen Aktion.

Robbie Williams hat die Aktion filmen lassen. Er sagt im Clip, er biete seine Dienste als bezahlter Promi-Protestler an. Ernstgemeint? Wohl eher ein PR-Gag.

«Say No to Roundabouts», auf Deutsch etwa «Sag Nein zu Kreiseln», steht auf Robbie Williams selbstgebasteltem Plakat. Damit steht der britische Popstar im Berner Oberland stumm bei einem Kreisel.

Wie ein Tourist im Schlabber-Look steht Robbie Williams am Kreisel mit seinem Plakat.

Die Message hinter seiner Aktion beschreibt er in seinem Post auf Instagram so: «Ich biete meine Dienste als bezahlter Promi-Protestler an. Ich werde gegen alles protestieren. Günstige Preise. Billiger als Justin Timberlake, Bruno Mars und viel billiger als Bieber. Und was die Kreisverkehre angeht: Jemand musste es sagen. Ich möchte nur auf der richtigen Seite der Geschichte stehen. Namaste und Olivia Rodrigo an alle.»

Robbie Williams soll von Genf nach Gstaad gezogen sein. Die schöne Schweiz hat es dem vermögenden Popstar angetan.

Ein verkappter PR-Stunt?

Eine kryptische Message. Was will der 49-Jährige damit sagen? Vielleicht entpuppt sich die ganze Aktion als PR-Stunt – etwa für ein neues Album?

Die Schweiz hat Robbie Williams Herz erobert

Klar ist, das Instagram-Video wurde im Berner Oberland aufgezeichnet. Dort soll Robbie Williams neu hingezogen sein. Über seine neue Gstaader Immobilie ist nichts bekannt.

Genf ist für Robbie Williams so gut wie Schnee von gestern. Der Superstar soll sich laut «24 heures» von seinem Anwesen, das er vor gar nicht so langer Zeit – im Jahr 2020 – und für umgerechnet 26 Millionen Franken erworben hatte, nun wieder getrennt haben.

