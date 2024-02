Guido Maria Kretschmer spricht über den Verlust seiner Eltern

Der Modeexperte Guido Maria Kretschmer hat in kurzem Abstand beide seine Eltern 2023 verloren. In einem Interview spricht er über diese Erfahrung. Imago/Hoffmann

Erst starb sein Vater im August 2023, im Dezember verlor er auch noch seine Mutter. Guido Maria Kretschmer hat ein schwieriges Jahr hinter sich und darüber spricht er nun offen – und will auch Mut machen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Guido Maria Kretschmer (58) hat ein schwieriges 2023 hinter sich.

Der Modedesigner hat im August 2023 erst seinen Vater verloren und im Dezember auch noch seine Mutter.

In einem Interview mit dem NDR spricht er nun über den Verlust seiner Eltern in diesem kurzen Zeitraum. Mehr anzeigen

Eigentlich ist Guido Maria Kretschmer immer sehr herzlich, lacht strahlend – gerade auch während seiner Sendung «Shopping Queen» bei RTL.

Das vergangene Jahr ist allerdings nicht ohne Spuren am 58-Jährigen vorbei: Er hat im August 2023 seinen Vater verloren, im Dezember starb seine Mutter.

Im Interview mit NDR spricht er über seine Eltern, die Beziehung zu ihnen: «Ich sage immer: Ich hätte beide heiraten können. Ich hätte mit beiden mein ganzes Leben verbringen können. Und das ist ein grosses Geschenk.»

Auch erwähnt er das zerrüttete Verhältnis zu seinem Bruder – doch er macht auch Mut. Trauer und Tod soll man Raum geben.

«Man verlor beide auf einmal»

Zum Tod seines Vaters sagt Kretschmer: «Mein erster Gedanke war: Jetzt bin ich irgendwie wie eine Halbwaise. Wie werde ich es ohne ihn schaffen? Weil ich ihn so wahnsinnig geliebt habe und wir uns so ähnlich waren, hatte ich dann so ein Loch, was sich nicht schliessen liess. Ich war nicht in der Lage, damit umzugehen. Ich habe zwar weitergedreht, bei mir flossen manchmal die Tränen aus dem Nichts heraus. Ich war wirklich schwer verletzt.»

Auch seine Mutter hat der Verlust schwer getroffen. Diese war schon länger an Demenz erkrankt und hat sich durch und wegen der Krankheit von der Situation losgelöst: «Es war wirklich verrückt. Man verlor beide auf einmal», sagt der Moderator.

Als sie auch noch stirbt, ist Kretschmer am Ende: «Da war ich fast nicht in der Lage, mit dem Auto zurück nach Hamburg zu fahren. Da war ich so lost wie noch nie in meinem ganzen Leben. Es war schrecklich.»

Doch er will auch Mut machen und mit seiner Offenheit dem Thema Tod und Trauer Raum geben.

