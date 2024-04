Eine weitere Einnahmequelle ist eine Kooperation Harrys mit der Talkmasterin Oprah Winfrey. Die beiden produzierten gemeinsam für den Streamingdienst Apple TV+ eine sechsteilige Dokureihe zum Thema psychische Gesundheit mit dem Titel «The Me You Can't See» («Das Ich, das du nicht sehen kannst»).

Bild: Joe Pugliese/Harpo Productions/AP/dpa