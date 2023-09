Helene Fischer macht Albert Rösti atemlos

Albert Rösti ist Schlagerfan – kein Wunder liess er sich den Auftritt der Schlagerkönigin Helene Fischer im Zürcher Hallenstadion nicht entgehen. Auf Instagram postet er nun ein Foto mit der Sängerin – und strahlt dabei.

Am Samstag besuchte er das Konzert von Schlagerkönigin Helene Fischer im Zürcher Hallenstadion.

So schaut ein glücklicher Bundesrat aus: Auf Instagram posiert Albert Rösti gemeinsam mit seiner Frau Theres – und mittig von den beiden steht Schlagerkönigin Helene Fischer.

Am Samstag besuchte der SVP-Bundesrat das Konzert der Sängerin im Zürcher Hallenstadion. Am Sonntag postete er auf seinem Instagram-Kanal das Bild vom Zusammentreffen.

Dazu schreibt er: «Das Helene-Fischer-Konzert war ein Highlight, umso mehr freut es mich, dass wir die Ehre hatten, sie zu treffen.» Und weiter: «Gestern atemlos in Zürich und nächste Woche wieder mit vollem Elan an der Herbstsession in Bern.»

Albert Rösti hört im Stau Helene Fischer – und singt mit

Schon Mitte der Woche verriet der Verkehrsminister in der SRF-Sendung «10 vor 10», dass er das Konzert von Helene Fischer am Samstag besucht. Und dass im Auto im Stau am liebsten Musik hört und manchmal auch mitsingt. Und zwar Schlager.

Mit ihrer «Rausch»-Tour spielt Helene Fischer insgesamt fünf Konzerte im Zürcher Hallenstadion. Insgesamt 45'000 Tickets wurden verkauft.

