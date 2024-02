Helene Fischer wird mit Hass-Kommentaren eingedeckt

Helene Fischer hat sich politisch geäussert – das kommt nicht nur gut an. Bild: Henning Kaiser/dpa

Helene Fischer hat sich im aktuellen «Stern»-Magazin gemeinsam mit anderen Prominenten gegen Rechtsextremismus ausgesprochen. Jetzt wird der deutsche Schlagerstar dafür auf Social Media beleidigt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im Internet häufen sich Hass-Kommentare gegen Schlagersängerin Helene Fischer.

Die 39-Jährige hat sich im aktuellen «Stern»-Magazin gemeinsam mit etlichen Prominenten gegen Rechtsextremismus ausgesprochen.

Es gibt aber auch Stimmen, die Fischer für ihr mutiges Statement loben. Mehr anzeigen

Sie ist nicht bekannt für politische Statements. Im aktuellen «Stern» bezieht Helene Fischer dennoch klar Stellung, wo sie steht.

«Bei den kommenden Wahlen, in Deutschland und in Europa, wird entschieden, in welchem Land wir zukünftig leben werden», sagt die 39-jährige Sängerin.

Dann fordert sie ihre Fans auf: «Tut das Richtige, geht zur Wahl! Für die Demokratie und gegen die Extremisten».

Klare Worte von Helene Fischer

Dann wird die Sängerin noch klarer: «Diskriminierung, Rassismus, Hass und Gewalt vergiften unsere Gesellschaft. Ich will in einem offenen, toleranten und vielfältigen Deutschland leben und wünsche mir eine bunte Zukunft für unsere Kinder».

Und weiter: «Wir müssen unsere Werte und unsere Demokratie jetzt verteidigen und dürfen das Feld nicht den Antidemokraten überlassen.»

Sonst «Everybody's Darling»: die deutsche Schlagersängerin Helene Fischer. Hendrik Schmidt/dpa

Dafür wird sie von vielen Menschen gefeiert – aber auch von einigen offen beleidigt. Auf ihrem Instagram-Profil schlägt dem Schlagerstar viel Hass entgegen.

Sie sei ein «Systembückling», eine «System-Marionette». Und sie gebe sich für eine «Schmutzkampagne hin», heisst es da unter anderem.

Viel Hass – aber auch Zuspruch für Fischers Statement

In der Kommentar-Sektion «schämen» sich Fans «zutiefst». Und wie oft in den sozialen Medien verlieren einige sogar ihre Contenance und zielen mit ihren Kommentaren klar unter die Gürtellinie.

Solche Reaktionen sind für den beliebten Star etwas Neues. Bislang galt die «Atemlos»-Sängerin als «Everybody's Darling» in Deutschland.

Allerdings: Neben den gehässigen Kommentaren gibt es auch jene Stimmen, die sagen, sie seien nie Helene-Fischer-Fan gewesen.

Jetzt aber bedanken sie sich bei ihr für ihr klares Statement gegen Extremismus.

