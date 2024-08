Herzogin Meghan: «Dafür werde ich gerne zur Zielscheibe» Mit ehrlichen Worten thematisieren Harry und Meghan im Gespräch mit CBS ihre eigenen Erfahrungen und ihr neues Herzensprojekt. Enthüllungen bleiben aus – ein Friedenszeichen Richtung König Charles. 05.08.2024

Mit ehrlichen Worten thematisieren Harry und Meghan im Gespräch mit CBS ihre eigenen Erfahrungen und ihr neues Herzensprojekt. Enthüllungen bleiben aus – ein Friedenszeichen Richtung König Charles.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Harry und Meghan haben nach dem Interview mit Talk-Star Oprah Winfrey im März 2021 wieder ein längeres TV-Interview gegeben.

Im Gespräch erzählen sie von ihrem neuen Herzensprojekt. Prinz Harry und Herzogin Meghan haben ein neues Unterstützungs-Netzwerk für Eltern gestartet, deren Kinder sich nach Online-Belästigungen selbst getötet haben.

In der Sendung «Sunday Morning» betonte Herzogin Meghan, dass sie über ihren eigenen Umgang mit suizidalen Gedanken spreche, um andere Leben zu retten.

Beim Interview mit Oprah Winfrey enthüllte Herzogin Meghan, dass ein Königsmitglied sich rassistisch geäussert hatte. Diesmal blieben neue Enthüllungen aus. Ein Friedenszeichen in Richtung König Charles und Co. Mehr anzeigen

Prinz Harry und Herzogin Meghan geben selten TV-Interviews. Der letzte grosse Talk fand im März 2021 mit Star-Entertainerin Oprah Winfrey im US-Fernsehen statt.

Dabei liess Herzogin Meghan eine Bombe platzen: Sie enthüllte, dass ein Königsfamilienmitglied sich rassistisch geäussert hat.

Diese pikanten Aussagen lösten im Buckingham-Palast ein Erdbeben aus.

Deshalb blickten Royalfans auf der ganzen Welt mit Spannung auf das neue Interview mit Prinz Harry und Herzogin Meghan bei «Sunday Morning».

Doch dieses Mal plauderten die beiden Exil-Royals keine Familienangelegenheiten aus, sie konzentrierten sich auf ihr neues Herzensprojekt, ein neues Unterstützungs-Netzwerk für Eltern, deren Kinder sich nach Online-Belästigungen selbst getötet haben.

Prinz Harry und Herzogin Meghan haben in der Vergangenheit öffentlich über mentale Gesundheit gesprochen und offenbart, auch selbst unter psychischen Problemen gelitten zu haben. Gerade Meghan machte im Königspalast eine schwere Zeit durch und hegte Suizidgedanken.

Tiefgründige Themen – ein emotionales TV-Gespräch

Im TV-Interview zeigen die Sussexes ihre ernstere Seite, sind nahbar und emotional. Mit dem CBS-Team reden sie über ihr neues Projekt «The Parents Network» – dem Hilfe-Onlinetool für Eltern im Kampf gegen Cybermobbing.

Prinz Harry erzählt dabei: «Wir sind an einem Punkt angekommen, an dem fast jeder Elternteil auch ein Ersthelfer sein muss. Und selbst die besten Ersthelfer der Welt sind nicht in der Lage, die Anzeichen für einen möglichen Suizid zu erkennen. Das ist das Beängstigende daran.»

Harry doppelt nach: «Es kann wirklich jedem passieren. Kinder können im Nebenzimmer am Handy sitzen und sich kurze Zeit später das Leben nehmen.»

CBS-Host Jane Pauley spricht auch die Suizid-Aussagen der Herzogin aus: «Du hast gelitten und darüber nachgedacht, dich umzubringen.»

Ein sehr intensiver Gesprächsmoment für die Sussexes, die Herzogin streichelt dabei zärtlich die Hand von Prinz Harry und erklärt Pauley: «Wenn du ein gewisses Level an Schmerz und ein Trauma erleiden musstest, dann hilft es, offen darüber zu sprechen.»

Meghan weiter: «Ich glaube wirklich, dass ich nie wollen würde, dass sich jemand anderes so fühlt wie ich damals. Wenn es jemandem hilft, dass ich ausspreche, was ich überwunden habe, dann ist es das wert. Dafür werde ich gerne zur Zielscheibe.»

Herzogin Meghan findet ehrliche Worte, die ans Herz gehen

Das ganze TV-Gespräch dreht sich um die Herzensprojekte des royalen Paares. Keine neuen Enthüllungen, kein pikantes neues Detail über König Charles und Co.

Ein weiteres Friedenszeichen von Harry und Meghan in Richtung Königspalast.

Insider berichteten in der Vergangenheit, dass sich die Sussexes eine Annäherung zu König Charles, Camilla, William und Kate wünschen. Dieses seriöse Interview ist ein erster und wichtiger Schritt in die richtige Richtung.

