Die Geschichte der Hochstaplerin Anna Sorokin wurde von Netflix unter dem Titel «Inventing Anna» verfilmt. (Archivbild) Bild: Sda

Unter dem Namen Anna Delvey erlog Anna Sorokin einst Hunderttausende Dollar. Derzeit steht die 33-Jährige unter Hausarrest. Trotzdem darf sie demnächst in der TV-Show «Dancing with the Stars» teilnehmen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Als Anna Delvey erschwindelte sich Anna Sorokin Hunderttausende Dollar.

Derzeit steht die 33-Jährige in New York unter Hausarrest.

Für eine Teilnahme in der US-amerikanischen TV-Show «Dancing with the Stars» darf sie samt Fussfessel nach Los Angeles reisen. Mehr anzeigen

«Ich dachte, das hier ist Tanzen mit den Stars und nicht Tanzen mit Straftäterinnen.»

So lauten viele Kommentare in den sozialen Medien, nachdem der US-Fernsehsender ABC diese Woche verkündet hat, dass Anna Sorokin an der Tanzshow «Dancing with the Stars» teilnehmen wird.

Gemeint ist Anna Delvey alias Anna Sorokin, die einst in New York Hunderttausende Dollar erschwindelt hat.

Die 33-jährige Hochstaplerin soll unter anderem gegen Schauspielerin Tori Spelling in der US-Variante von «Let's Dance» antreten, wie es in der Sendung «Good Morning America» bekanntgegeben wurde.

Anna Sorokin trägt seit zwei Jahren eine Fussfessel

Anna Sorokin trägt seit Oktober 2022 eine Fussfessel. Drei Jahre später wurde sie schuldig gesprochen worden, Banken, Hotels und Freunde betrogen und sich als reiche Erbin aus Deutschland mit dem Namen Anna Delvey ausgegeben zu haben.

2021 wurde sie aus der Haft entlassen und dann kurze Zeit später wieder festgenommen, weil ihr vorgeworfen wurde, sich nicht an die Beschränkungen ihres Visums gehalten zu haben.

Sie sollte in ihr Heimatland Deutschland abgeschoben werden. 2022 wurde sie unter Hausarrest gestellt. Sie wehrt sich gegen ihre drohende Abschiebung.

Anna Sorokin war Inspiration für die Netflixserie

Anna Sorokin wohnt in New York. Die Dreharbeiten zur TV-Sendung finden in Kalifornien statt. Ob die Bedingungen für ihren Hausarrest geändert wurden, um ihr die Teilnahme zu ermöglichen, ist unklar.

Die Einwanderungsbehörde ICE reagierte zunächst nicht auf eine entsprechende Nachfrage.

Der Fall um Anna Sorokin war Inspiration für eine Netflixserie, «Inventing Anna». Die neue Ausgabe von «Dancing With the Stars» soll am 17. September beim Sender ABC und beim Streamingdienst Disney+ starten.

dpa/bb