«Ich fühle mich von der Welt abgeschnitten»

Der Hollywood-Star ist seit dem Prozess gegen seine Ex-Frau Amber Heard in Ungnade gefallen.

Schauspieler Johnny Depp hat sich grösstenteils aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Nun hat der 60-Jährige genau darüber gesprochen – und Parallelen zu seinem aktuellen Film gezogen.

fts Fabian Tschamper

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Johnny Depp (60) spielt in «Jeanne du Barry» den französischen König Louis XV.

Im Film entsteht ein Machtgefälle zwischen seiner Figur und einer bürgerlichen Frau, die zu seine Mätresse wird.

Depp vergleicht Aspekte der Rolle mit seinem Leben – er müsse immer auf Abruf sein, doch fühle sich fremd in der Welt. Mehr anzeigen

Seine jüngste Rolle hat mehr mit ihm gemeinsam, als ihm lieb ist: Johnny Depp spielt im französischen Film «Jeanne du Barry» den König Louis XV.

Dazu hat ihn ein «People»-Journalist in seinem Zuhause in London besucht. Der Film startete in den USA am 2. Mai, nachdem er das Cannes Film Festival 2023 eröffnet hatte.

Johnny Depp (60) sagte zur Rolle, in der es um ein Machtgefälle zwischen einem Mann und einer Frau geht: «Gewisse Dinge gehen mir schon sehr nahe bei einem Menschen in der Position – und ich bin keineswegs ein König.»

«Komplexer und komischer»

Seine Rolle bewege sich in einem exklusiven Kreis, «er muss immer zur Verfügung stehen, auf Abruf sein – und doch hat er sich versteckt und lebte sein Leben so.»

Die Verbindung zwischen ihm und der echten Welt würden dadurch «komplexer und komischer». Es sei etwas, das Depp in seinem Leben momentan gut kenne: «Ein Teil von mir fühlt sich von der Welt abgeschnitten. Du gehst raus und es wird komisch, verstehst du? Es wird einfach saukomisch.»

Sozialer Aufstieg

Depp kommentiert da wohl die Art, wie ihn die Welt seit dem Verleumdungsprozess gegen Amber Heard wahrnimmt. Der Schauspieler konnte sich überraschend die Rolle von Louis XV. angeln, von den meisten Projekten wurde er nach dem Rosenkrieg ausgeschlossen.

Im Film geht es um Jeanne du Barry (dargestellt von Maïwenn), die kontroverse Mätresse des Königs. Sie war ursprünglich eine Frau aus der Arbeiterklasse, die einen sozialen Aufstieg erfährt, als sie mit dem französischen König anbandelt.

