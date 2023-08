Der erste Job von Star-Koch Tim Mälzer: «Ich war Schuhverkäufer im Sexshop auf dem Kiez» Tim Mälzer und Steffen Henssler lieferten sich bei «Grill den Henssler» wieder mal ein Kochduell. Dabei gab Kultkoch Mälzer auch Überraschendes aus seiner Vergangenheit preis. 07.08.2023

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Tim Mälzer kochte bei «Grill den Henssler» gegen seinen Koch-Kollegen Steffen Henssler.

Auf die Frage nach seinem ersten Job enthüllte er, dass er früher in einem Sexshop gearbeitet habe.

Das habe ihm Spass gemacht, weil er auch viel gelernt habe.

Mälzer gewann die Sendung mit 94 zu 80 Punkten. Mehr anzeigen

Tim Mälzer ist einer der berühmtesten Köche im deutschen Raum. Mit seiner ruppig-herzlichen Art und seinem Talent zum Nachkochen sorgt er im TV regelmässig für Traumquoten.

Wie er bei «Grill den Henssler» am Sonntagabend verriet, war sein erster Job aber nicht in der Küche. «Ich hab in so einem Sexshop auf dem Kiez gearbeitet», so Mälzer. Mit der Beschreibung, was er da gemacht hat, erntete er die ersten Lacher: «Ich habe Schuhe verkauft.»

Das habe dem heutigen Starkoch viel Spass gemacht – auch weil er so viel – «über die weibliche Anatomie» gelernt habe: «Der Shop lag im Rotlichtbezirk und da war jetzt nicht jede immer untenrum voll bekleidet, während ich davor gekniet habe und versucht habe, die Schuhe anzuziehen.»

«Wir können alles schneiden»

Nach so viel Offenheit musste sich Mälzer dann doch kurz bremsen, wie er Moderatorin Laura Wontorra gestand: «Weisst du, was das Geile ist? Dass ich weiss, dass das nicht live ist. Wir können alles schneiden.» Den Gefallen tat ihm die Produktion dann aber nicht. Für Mälzer sei das aber doch halb so wild: «Da ist ja nichts Falsches dran.»

Am Ende konnte Mälzer bei «Grill den Henssler» nicht nur mit seinen Sprüchen punkten. Mit 94 zu 80 Punkten errang er den Sieg gegen seinen Kontrahenten Steffen Henssler. Das habe den Starkoch sogar selbst überrascht: «Ich kann mir nicht erklären, wie ich das gemacht habe.»

