«Ich wusste nicht, ob ich meine Familie je wiedersehe»

Die Hijacker, eine Splittergruppe der PLO, fordern vom Schweizer Bundesrat die Freilassung drei in der Schweiz inhaftierten Palästinensern.

Dafür geben sie der Schweiz 72 Stunden Zeit. Sie drohen, das Flugzeug mit den Geiseln in die Luft zu jagen.

Der Dokufilm «Swissair Flug 100 – Geiseldrama in der Wüste» feiert an den Solothurner Filmtagen Premiere. SRF zeigt den Dok am 22. Februar zur Primetime auf SRF1.