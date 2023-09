Die BH-Frage bringt Günther Jauch völlig durcheinander

Günther Jauch amüsiert sich wegen einer Frage zu einem Kleidungsstück – sein Kandidat war ratlos. Screenshot RTL

Günther Jauch ist zurück aus der Sommerpause und dreht gleich auf: Bei einer BH-Frage gerät nicht nur er, sondern auch sein Kandidat aus dem Konzept. Eine weitere Teilnehmerin kann aushelfen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen «Wer wird Millionär?» ist zurück aus der Sommerpause.

Moderator Günther Jauch setzt sich gut gelaunt mit Kandidat Sandro Bund mit einer Frage auseinander, die sie beide nicht wirklich beantworten können.

Zum Glück kann bei der BH-Frage eine weitere Kandidatin behilflich sein. Mehr anzeigen

«Wer wird Millionär?» kehrte am Montagabend aus der Sommerpause zurück – und mit ihr auch der 67-jährige Moderator Günther Jauch.

Und um noch mehr Anreiz zu schaffen, startet die Quiz-Sendung nach der Pause auch gleich mit der Drei-Millionen-Woche: Wer es auf mindestens 16'000 Euro schafft, der hat die einmalige Chance, am Final-Abend einen zünftigen Batzen zu verdienen.

Beim Comeback von Jauch kam Kandidat Sandro Bund (60) bei der 32'000-Euro-Frage ins Schwanken: «Nomen est Omen – Welches Kleidungsstück besticht vor allem durch seine Wandlungsfähigkeit? A: Highway-Schal, B: Multiway-BH, C: Subway-Top oder D: Take-away-Slip?»

«Bitte so erklären, das wir Dödel es verstehen»

Natürlich konnte sich Günther Jauch das Grinsen nicht verkneifen: «Da wünsche ich alles erdenklich Gute bei der Beantwortung dieser Frage», meinte der Moderator. Derweil schwitzte Bund und rätselte: «Take-away-Slip – was soll das sein?»

Mithilfe des 50/50-Jokers wollte es der Kandidat richten: Das «Subway-Top» und der «Multiway-BH» blieben übrig. Sandro Bund entschied sich für Antwort B, den Multiway-BH. Erklären konnte er seine Antwort allerdings nicht. Also richtete sich Jauch an das Publikum: «Gibt es eine Dame, die im Moment einen ...? Sie dürfen auch sitzen bleiben!»

Der Witz kam beim Publikum gut an, doch die Quiz-Ikone wollte es wirklich wissen: «Gibt es Damen, die uns erklären könnten, was die richtige Antwort ist, und das auch so erklären können, dass wir Dödel verstehen, was das eigentlich ist?»

Andere Kandidatin meldet sich zu Wort

Sogleich meldete sich Kandidatin Monika Detzen, die es bisher noch nicht auf den Ratestuhl geschafft hatte. Sie erörterte die Funktionsweise eines Multiway-BHs, den man sowohl über Kreuz als auch als Neckholder verwenden kann.

«Der hält den Busen ...», sagt sie und da wird sie von Jauch unterbrochen: «Das soll doch aber jeder!» Die Kandidatin versuchte weiter zu erklären, dass man bei diesem Spezial-BH die Träger verbergen kann, und erntete damit eine weitere Spitze von Jauch, der mit dem Finger auf den Ratestuhl zeigte: «Wenn sie so neunmalklug sind und alles wissen: Warum schaffen sie diese drei Meter nicht da rüber?»

Doch dann liess er Kandidatin Detzen tatsächlich noch ausreden und den Multiway-BH erklären. Jauch: «Besser als die hätte man es nicht erklären können. Es ist richtig!»

Mehr aus dem Ressort Entertainment