Jetzt äussert sich Ladina erstmals zur Trennung

Am 30. April 2005 wird Renzo Blumenthal (M.) aus Vella GR über Nacht landesweit bekannt: Der Bündner Biobauer gewinnt die Mister-Schweiz-Wahl. Bild: Keystone Blumenthal kann sich in der Zürcher Maag-Hall gegen die Konkurrenz durchsetzen. Bild: Keystone Familie Blumenthal ist zur Unterstützung aus der Val Lumnezia angereist. Auch dabei: Renzos damalige Freundin Ladina Cadisch. Bild: Keystone Im August 2007 geben sich Renzo Blumenthal und Ladina Cadisch in Vella das Ja-Wort. Bild: Keystone Vierfaches Elternglück für Renzo und Ladina Blumenthal: Ihre Kinder heissen Moreno, Lena-Priscilla, Naemi und Grace. Bild: Keystone Nach 16 Jahren kommt das Beziehungs-Aus: Am Samstag, 6. Januar 2024, gibt Renzo Blumenthal die Trennung von Ladina bekannt. Bild: Keystone

Nach 16 Ehe-Jahren haben sich Ex-Mister-Schweiz Renzo Blumenthal und seine Frau Ladina getrennt. Bisher hat sich der Bauer erst mit wenigen Sätzen dazu geäussert. Jetzt hat Ladina einen längeren Post veröffentlicht.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Vorletztes Wochenende überraschte Ex-Mister-Schweiz Renzo Blumenthal mit einem Statement über sein Beziehungs-Aus.

Nach 16 Ehe-Jahren und vier gemeinsamen Kindern geht das Paar getrennte Wege. Über die Hintergründe wurde spekuliert.

Renzo Blumenthal bestätigte Gerüchte, dass Ladinas eingeschlagener Weg als spiritueller Coach zu Spannungen führte.

Nun äussert sich Ladina erstmals in einem kryptischen Statement auf Instagram. Mehr anzeigen

Viel ist über das Ehe-Aus von Renzo Blumenthal und seiner Ehefrau Ladina nach 16 Jahren nicht bekannt.

Der Bündner Bio-Landwirt zeigt sich bisher wortkarg. Er bestätigte nur Gerüchte, dass Ladinas neuere Tätigkeit als spiritueller Coach zu Meinungsverschiedenheiten geführt habe. Man habe sich allerdings im Guten getrennt.

Der Bündner Bauer erzählte kürzlich, er sei schon ein Jahr getrennt.

Und Ladina Blumenthal äusserte sich bisher nicht zum Liebes-Aus. Sie spricht in einem längeren Instagram-Post erstmals darüber, berichtet «nau.ch».

Diesen langen Post veröffentlichte Ladina Blumenthal auf ihrem Instagram-Profil. Instagram

Ladina schreibt Post über die Liebe

Nun schreibt sie in einem kryptischen Post: «LIEBE. Erinnerst du dich an deine allererste Liebe? Alle Gefühle und Emotionen erzeugst du und negative Gefühle lösen eine Reihe von negativen biologischen chemischen Prozessen in deinem Körper aus.»

Ladina Blumenthal schreibt in einem Post erstmals etwas zur Trennung. Instagram

Später wird sie konkreter über die Trennung und schreibt: «Danke, dass ihr dem Herzenswunsch von Renzo und mir nachgekommen seid. Und so achtsam und respektvoll auf die Nachricht reagiert habt. Jedes geschriebene und gesagte Wort mit Rücksicht auf unsere Kinder ausgesprochen und/oder verfasst habt. Danke.»

