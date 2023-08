Jüngster Sohn von Pablo Picasso in der Schweiz gestorben

Der jüngste Sohn des spanischen Malers Pablo Picasso, Claude Ruiz Picasso, ist im Alter von 76 Jahren in der Schweiz gestorben. Facebook

Der jüngste Sohn des spanischen Malers Pablo Picasso ist in der Schweiz gestorben. Claude Ruiz Picasso wurde 76 Jahre alt. Das bestätigt sein Anwalt der französischen Presseagentur AFP.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Claude Ruiz Picasso, der jüngste Sohn des spanischen Malers Pablo Picasso, ist im Alter von 76 Jahren in der Schweiz gestorben, teilte sein Anwalt am Donnerstag mit.

Die Todesursache wurde nicht genannt.

Der jüngste Sohn des Malers verwaltete lange den Nachlass seines Vaters. Mehr anzeigen

Claude Ruiz Picasso ist im Alter von 76 Jahren in der Schweiz gestorben, teilt sein Anwalt Jacques Neuer am Donnerstag in einer Mitteilung mit.

Die Todesursache wird dabei nicht genannt.

Claude Ruiz Picasso war von 1989 bis 2023 Verwalter des Picasso-Nachlasses gewesen, der die Rechte an dem Künstler und seinem Werk verwaltet.

Doch im Juli vergangenen Jahres hatte er sich zurückgezogen und seine Schwester Paloma (74) zur Verwalterin ernannt.

Claude Ruiz Picasso, youngest son of Spanish artist, dies aged 76 https://t.co/M6Lbvwiqtu — The Guardian (@guardian) August 25, 2023

Pablo Picasso war vierfacher Vater

Pablo Picasso hatte vier Kinder: Paul, sein ältester Sohn aus der Ehe mit Olga Khokhlova, der 1975 verstarb, Maya, die Tochter von Marie-Thérèse Walter, die 2022 verstarb, Claude und Paloma aus der Ehe mit Françoise Gilot.

«Claude Ruiz Picasso hinterlässt seine Frau Sylvie Vautier, verheiratete Picasso, und zwei Kinder, Jasmin und Solal», fügte Neuer hinzu. Der Picasso-Nachlass hält das Monopol auf die Urheber- und Vervielfältigungsrechte an Picassos Werken sowie auf die Persönlichkeits-, Moral- und Markenrechte. Er stellt Echtheitszertifikate aus und bekämpft Fälschungen, indem er regelmässig rechtliche Schritte einleitet.

