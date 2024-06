Justin Timberlake ist angeblich wegen eines Vergehens im New Yorker Strassenverkehr festgenommen worden. Bild: imago images/MediaPunch

Der US-Sänger Justin Timberlake wurde von der New Yorker Polizei verhaftet. Er sei in der exklusiven Nachbarschaft der Hamptons angeblich angetrunken gefahren und habe einen Unfall verursacht.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Justin Timberlake wurde in den Hamptons wegen eines mutmasslich alkoholbedingten Verkehrsunfalls festgenommen.

Die Festnahme erfolgte am Montagabend; Timberlake soll am Dienstag vor Gericht erscheinen.

Die Nachricht sorgt für Aufregung, da er nächste Woche in New York City auftreten soll. Mehr anzeigen

Megastar Justin Timberlake (43) wurde festgenommen, wie mehrere US-Medien übereinstimmend berichten – allen voran das Portal TMZ.

Der Vorfall ereignete sich offenbar im Zusammenhang mit einem noch nicht näher beschriebenen Verkehrsunfall, bei dem Alkohol im Spiel gewesen sein soll.

Die Verhaftung fand in den exklusiven Hamptons statt, einer Region in der Nähe von New York, die als Wohngegend der Reichen und Schönen bekannt ist. Die Festnahme erfolgte bereits am Montagabend (Ortszeit). Laut Informationen des Senders ABC soll Timberlake am Dienstag vor Gericht erscheinen.

Der Sänger, der an diesem Wochenende zwei Konzerte in Chicago gibt, plant nächste Woche zwei weitere Shows in New York City. Die Nachricht hat in den sozialen Medien und unter Fans für Aufregung gesorgt, da Timberlake als einer der beliebtesten und einflussreichsten Musiker der letzten Jahrzehnte gilt.

Sein geplantes Konzert in New York City wird nun mit Spannung erwartet, da es das erste öffentliche Auftreten nach dem Vorfall sein wird.

