«Es ist ein Vertragsbruch, mit jemandem was zu haben»: Maximilian Kreiner, GNTM-Teilnehmer. Bild: ProSieben/Michael de Boer

Bei «Germany's Next Topmodel» nehmen diesmal erstmals Frauen und Männer teil. Nun behauptet ein Kandidat aus Österreich, dass sich die Models nicht näherkommen dürfen – das sei so im Vertrag festgehalten.

bb Bruno Bötschi

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Aktuell zeigt der TV-Sender ProSieben die 18. Staffel «Germany's Next Topmodel» . In diesem Jahr nehmen zum ersten Mal Frauen und Männer gleichzeitig teil.

Fans der TV-Show, die dachten, dass dies zu mehr Streitereien und Flirts führen würde, sind bislang enttäuscht worden.

Nun behauptet der österreichische Teilnehmer Maximilian Kreine in einem Podcast , dass sich die Models laut Vertrag nicht näherkommen dürfen. Mehr anzeigen

Heidi Klum hat für die aktuelle Staffel «Germany's Next Topmodel» erstmals Frauen und Männer eingeladen.

Die GNTM-Fans, die dachten, dass dies zu mehr Streitereien oder Flirts während der Dreharbeiten führen könnte, wurde bisher enttäuscht.

Tatsächlich verhindert der Vertrag, den die Kandidat*innen im Vorfeld unterschreiben, dass sie sich untereinander annähern. Dies behauptet zumindest Kandidat Maximilian Kreiner im Podcast «She's Talking».

Maximilian Kreiner machte Code mit seiner Familie ab

Der 21-jährige Österreicher sagt, dass es allen Teilnehmer*innen vertraglich verboten war, miteinander anzubandeln. «Es ist ein Vertragsbruch, mit jemandem was zu haben.»

Im Vorfeld habe er deshalb mit seiner Familie und seinen Freund*innen einen speziellen Code ausgemacht.

Falls er den GNTM-Vertrag während der Dreharbeiten gebrochen hätte und einem anderen Model nähergekommen wäre, hätte er seinen Liebsten am Telefon das mit den vier Worten «Das Paket ist angekommen» durch die Blume mitgeteilt, ohne sich bei der TV-Produktion verraten zu müssen.

Heidi Klum: «Die menschlichste vom ganzen Team»

Laut Angaben von Maximilian Kreiner, der diese Woche bei GNTM rausgeflogen ist, sei es bei ihm selbst nicht zu irgendwelchen Flirts gekommen.

«Ich kann aber nicht für jeden sprechen», deutet er im Podcast eine mögliche Liaison zwischen zwei anderen Teilnehmenden an – um wen es sich dabei handelt, verrät das Nachwuchsmodel aber nicht.

In der Vergangenheit stand «Germany's Next Topmodel» immer wieder in der Kritik. Ehemalige Kandidatinnen hatten der TV-Produktion öffentlich Vorwürfe gemacht.

Dabei war auch von Manipulation und Mobbing die Rede und gegen Model-Mutter Heidi Klum wurde auch immer wieder geschossen. Bei Maximilian Kreiner klingt nun aber alles viel netter.

Er lobt die TV-Produktion und zeigt sich begeistert vom freundlichen Umgang mit den Teilnehmer*innen. Ganz viel Lob bekommt auch Heidi Klum ab: «Sie ist die menschlichste vom ganzen Team von der Produktion.»

