Kate lustlos, was Schmuck betrifft?

Suzy Menkes, die berühmteste Modekritikerin der Welt, hat wieder einmal zugeschlagen. Doch hinter leichter Kritik an Kate verbirgt sich offenbar etwas mehr.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Modejournalistin Suzy Menkes äussert sich in Podcast zu Kates Stil.

Kate würde die Freude an Schmuck fehlen.

Sie kritisiert ausserdem, dass die Herkunft einiger Schmuckstücke der königlichen Familie «zweifelhaft» sei.

Suzy Menkes ist die berühmteste Modejournalistin und -kritikerin der Welt. 25 Editionen der «Vogue» hat sie mitgeprägt. Sie hat eine pointierte Schreibe, aber eben auch eine offene und furchtlose, wie gerade Prinzessin Catherine zu spüren bekommt.

Ganz sicher, dass Kate bei Menkes aufhorcht. Schliesslich wurde die prominente Kritikerin 2014 für ihren Beitrag im Modejournalismus mit dem Order of the British Empire ausgezeichnet – von keiner anderen als der verstorbenen Queen Elizabeth.

In der letzten Folge ihres Podcasts «Creative Conversations» unterhielt sich Menkes mit der aktuellen Schmuckredakteurin der «Vogue» über Kates Stil, wie die «Daily Mail» schreibt. Zum Ausdruck kommt, dass die Ehefrau von William zu wenig Interesse an Schmuck zeigen würde und dass ihr die Sammlung seltener und wertvoller Juwelen egal sei.

«Ihr fehlt die Freude»

«Ich stelle mir vor, wie sie in einem dieser Kleider hinter den Kulissen wunderschön aussieht und dann das Gesicht verzieht, als wolle sie sagen: ‹Muss ich das tragen?›», sagt Menkes. Sie würde befürworten, dass Herzogin Catherine demnächst und vor allem eines Tages als Königin Schmuck trägt, der dramatischer ist und mehr zu ihr passt.

In der Tat verändert sich Kates Stil mit ihrer neuen Rolle als Prinzessin, wie du im Video oben sehen kannst.

Ihr Stil entwickelt sich in eine noch klassischere Richtung und sie passt ihn insgesamt mehr an Königin Elizabeth an, verzichtet, seit sie Prinzessin ist, zum Beispiel auf den Haarreif. Das Haaraccessoire, das charakteristisch für Kates Looks war, rangiert ab nun an in der Ecke «zu girly». Jetzt kommt der erwachsenere Hut für öffentliche Auftritte zum Einsatz, immer angelehnt an Elizabeth.

Menkes vergleicht Kate im Podcast sogar mit Königin Camilla, die den Schmuck der königlichen Familie mit viel mehr Leidenschaft tragen und somit ehren würde. «Sie scheint nicht Camillas Freude am Tragen von Schmuck zu haben», betont Menkes.

Und die scheint tatsächlich ein wenig euphorisch zu sein, wenn es um Schmuck geht. Am Montag besuchte die Königin erst das Hauptquartier des britischen Erfolgsjuweliers Monica Vinader in Norfolk und enthüllte: «Meine Enkelkinder – nun ja, meine Enkeltöchter – sind unglaublich neidisch darauf, dass ich heute hier bin.» Humorvoll fügt sie hinzu: «Als sie herausfanden, dass ich hierher komme, haben sie angefangen, Hinweise auf Dinge zu geben, die sie sich zum Geburtstag wünschen.»

Weiterer Kritikpunkt

Eine weitere Kritik richtet Menkes an das gesamte britische Königshaus. Sie kritisierte die königliche Familie dafür, nicht offen darüber zu sprechen, wie einige der Juwelen in der königlichen Sammlung erworben wurden. «Das ist eines dieser seltsamen Geheimnisse. Es wird nicht darüber gesprochen, und ich kann verstehen, warum, denn die Herkunft einiger Stücke ist zweifelhaft. Sie kamen aus Indien», sagt sie in ihrem Podcast, wie man auf «Daily Mail» lesen kann.

Und weiter: «Ich würde nicht sagen, dass sie gestohlen wurden, aber vielleicht wurden sie von der britischen Königsfamilie geschenkt und mitgenommen. Sie haben sie nicht gestohlen, aber sie haben damals ein Land übernommen und dachten, dass sie die Juwelen, die sie für attraktiv hielten, mit zurück nach England nehmen könnten.»

Wie amused der Palast wohl über die Äusserungen ist? Menkes ist wahrscheinlich nicht mehr the royals’ darling. Dafür bleibt sie sich treu, wie immer «offen und furchtlos».