Kevin Costner schwärmt von seinem neuesten Familienzuwachs. «Ich bin ganz verliebt in diesen besonderen Kerl», schreibt der Hollywood-Star auf Instagram zu Fotos von einem Welpen.

Auf einem Bild hält er den weissen Welpen in seinen Armen. Ein weiteres Foto zeigt den 69-Jährigen mit einem Truck, Surfboard und dem Vierbeiner. Mehr anzeigen

In seiner Karriere hat Schauspieler Kevin Costner über 50 Filme gedreht, zwei Oscars gewonnen und geschätzt 250 Millionen Dollar Vermögen erarbeitet.

Es heisst, in den 90er Jahren war er einer der bestbezahlten Schauspieler der Welt. Doch in den vergangenen Monaten gab es das eine oder andere Problem – unter anderem in seinem Privatleben.

Seine zweite Ehefrau Christine Baumgartner reichte im Mai 2023 die Scheidung ein; Schuld waren die oft zitierten «unüberbrückbaren Differenzen».

Kevin Costner und seine Ex-Frau waren 24 Jahre zusammen, davon fast 19 verheiratet. Sie haben drei Kinder zwischen 13 und 16 Jahren.

Was folgte war ein monatelanger Rosenkrieg, während dem sich das Ex-Paar sogar um ein Hundebett gestritten haben soll. Im Herbst dann plötzlich die Meldung, Baumgartner und Costner hätten sich geeinigt.

Und nun die nächsten good news im Leben des 69-jährigen Hollywood-Stars: Auf seinem Instagram-Account schwärmt er von seinem neuesten Familienzuwachs.

«Ich bin schon ganz verliebt in diesen besonderen Kerl», schreibt Schauspieler Kevin Costner. Auf einem Bild hält er den weissen Welpen in seinen Armen.

Gus, Henry, Crash oder Bobby?

Ein weiteres Foto zeigt den Schauspieler mit einem Truck, Surfboard und dem Hund. Zudem postete er eine Nahaufnahme des Tiers, das darauf mit grossen Kulleraugen in die Kamera schaut.

Den Namen des Hundes verrät der Schauspieler nicht, aber seine Follower*innen zeigen sich begeistert und machen ungefragt Vorschläge – darunter finden sich Namen wie Gus, Henry, Crash und Bobby.

Kevin Costner, der zuletzt in der Western-Dramaserie «Yellowstone» mitspielte, will im kommenden Sommer sein langjähriges Herzensprojekt «Horizon: An American Saga» in die Kinos bringen. Bei dem Western-Zweiteiler ist er als Regisseur, Produzent und Hauptdarsteller an Bord.

