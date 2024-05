Das ist das erste Porträtbild von König Charles III. in seiner Regentschaft. Die Meinungen über dieses Kunstwerk gehen stark auseinander.

König Charles III. hat das erste fertiggestellte Gemälde von ihm seit seiner Thronbesteigung enthüllt. Auf dem Bild ist Charles in roter Uniform vor rotem Hintergrund zu sehen. Das Bild wird auf Social Media verspottet.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen König Charles III. hat das erste fertiggestellte Kunstporträt vorgestellt. Das erste seit seiner Regentschaft.

Das Gemälde hat der Künstler Jonathan Yeo erstellt.

Auf Social Media gibt's für das Gemälde Komplimente, aber auch Hohn. Mehr anzeigen

Voller Stolz hat König Charles III. das erste Porträtbild seit seiner Thronbesteigung der Öffentlichkeit präsentiert. Es zeigt ihn in Uniform, auf dem Bild dominieren Rot-Töne.

In dem Gemälde flattert über der rechten Schulter von Charles ein Schmetterling. Der König sah sich die Malerei am Dienstag im Buckingham-Palast erstmals an.

Der Künstler Yeo hatte mit dem Gemälde bereits vor der Thronbesteigung von Charles angefangen. 2021 posierte der damalige Thronfolger auf seinem Anwesen Highgrove in Wales für den Maler. Ein letztes Mal posierte Charles im November 2023 in seiner Residenz Clarence House in London für das Gemälde.

Das Gemälde soll vom 16. Mai bis 14. Juni in der Philip Mould Gallery in London ausgestellt werden.

König Charles Porträt auf X rege kommentiert: «Gruselig»

Das royale Porträt hat auf X viele Reaktionen ausgelöst: «Gruselig» kommentiert etwa User Endgame.

Das erste offizielle Porträt von König Charles hat unter den Fans des Königshauses heftige Reaktionen ausgelöst. Einige bezeichneten es als „gruselig“.https://t.co/uCnnzgQDdI pic.twitter.com/Zzy99b7kvw — Endgame (@Endtime2030) May 14, 2024

«Wird wohl mit – Satan in hell verglichen», schreibt ein weiterer X-User.

König Charles wird wohl mit - Satan in hell - verglichen.

Achtet auf den Monarchfalter im Gemälde 💀🤡 #FCKMASONRY #FCKNWO #ChristIsKing pic.twitter.com/ydB76AFWNF — D. FJey, Dipl. BW, CEFA (@falk_back2022) May 14, 2024

Und noch ein Kommentar dazu:

Rot für Tod 😜



Das erste offizielle gemalte Porträt von König Karl III. seit seiner Krönung wird in den sozialen Medien mit dem furchterregenden Ghostbusters 2-Bösewicht Vigo verglichen.https://t.co/DJoPf6gFRH pic.twitter.com/TPsEUX07nc — Michael Seidel (@MichaelausHH) May 14, 2024

