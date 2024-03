Für den Commonwealth Day am 11. März hat König Charles eine Videobotschaft voraufgezeichnet. (Royal Household via AP) KEYSTONE

Es ist sein erster grosser Auftritt nach der Krebsdiagnose, auch wenn nur virtuell: König Charles hat eine Videobotschaft für den Commonwealth Day aufgezeichnet. Er wolle der Krone weiterhin «nach besten Kräften» dienen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen König Charles wendet sich mit einer Videobotschaft an die Commonwealth-Mitgliederstaaten.

In seiner Ansprache soll es heissen, dass er dem Staaten-Bündnis weiterhin «nach besten Kräften» dienen wolle.

Am 11. März findet der 75. Commonwealth Day statt.

Charles wird von seiner Frau, Königin Camilla, sowie seinem Sohn, Prinz William, am Anlass in der Westminster Abbey vertreten.

Seit seiner Krebsdiagnose unterzieht sich der Monarch einer Behandlung und bleibt öffentlichen Anlässen fern. Mehr anzeigen

Am 11. März wird in London der Commonwealth Day gefeiert. Aufgrund seiner Krebsbehandlung wird König Charles den Festivitäten in der Westminster Abbey am Montagnachmittag fernbleiben, wie unter anderem «People» schreibt. Vertreten sollen ihn Königin Camilla, Prinz William und andere Mitglieder der Royal Family.

Doch ganz abwesend ist das britische Staatsoberhaupt nicht: Der 75-Jährige hat vorab eine Videobotschaft aufgezeichnet, die den erwarteten rund 2000 Vertreter*innen aus den 56 Mitgliedsländern vorgespielt werden soll.

Ausschnitte der Ansprache wurden vorab über «The Commonwealth»-Website geteilt. So bedankt sich der Monarch für die vielen freundlichen Genesungswünsche und verspricht, nach seiner Krebsdiagnose nicht nur seinem eigenen Land, sondern auch den anderen Commonwealth-Staaten weiterhin «nach besten Kräften» zu dienen.

Commonwealth-Bündnis und König Charles sind gleich alt

«In den letzten Wochen haben mich all die wunderbar freundlichen und aufmerksamen Besserungswünsche für meine Gesundheit zutiefst berührt, und im Gegenzug kann ich nur weiterhin dem gesamten Commonwealth nach besten Kräften dienen», so die Worte von Charles.

Ausserdem stellt Charles in seiner Ansprache die Verbindung zu seinem eigenen Leben her, da er und der lose Staatenbund gleich alt sind. «Nachdem ich vor Kurzem meinen eigenen 75. Geburtstag gefeiert habe, wird mir ganz warm ums Herz, wenn ich daran denke, wie sehr das Commonwealth-Bündnis in meinem gesamten Leben eine Konstante gewesen ist – eine wertvolle Quelle der Kraft, der Inspiration und des Stolzes.»

Seit 1949 gibt es den Commonwealth in seiner heutigen Form. 2024 feiert das Bündnis sein 75. Jubiläum. Zu den Mitgliedern zählen viele frühere Kolonien. Mehr und mehr gibt es aber beitretende Mitglieder, die kein Teil des britischen Empire waren.

Charles ist fest überzeugt vom Zusammenhalt der Commonwealth-Staaten: «Mein Glaube an unsere gemeinsamen Bemühungen und an das Potenzial unserer Völker ist so sicher und stark wie eh und je. Ich habe keinen Zweifel daran, dass wir uns im gesamten Commonwealth auch weiterhin gegenseitig unterstützen werden.»

Bis auf Weiteres keine öffentlichen Termin

Anfang Februar teilte der Palast mit, dass König Charles an Krebs erkrankt sei. Die Diagnose erfolgte, nachdem er wegen einer vergrösserten Prostata im Spital behandelt worden war. Seither unterzieht sich der Monarch einer Behandlung und bleibt auf Anraten der Ärzte öffentlichen Auftritten fern.

Letzte Woche hielt der König jedoch Audienzen im Buckingham-Palast ab, darunter eine mit dem britischen Finanzminister Jeremy Hunt.

