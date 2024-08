«Der heisst Salami!» - Peinliche TV-Panne bei «Tagesthemen» Während «Tagesthemen»-Anchor Helge Fuhst über die aktuelle Politlage spricht, ist plötzlich aus dem Off eine Stimme zu hören. «Der heisst Salami», sagt diese zusammenhanglos. Die Panne amüsiert das Netz. 05.08.2024

Während «Tagesthemen»-Anchor Helge Fuhst über die aktuelle Politlage spricht, ist plötzlich aus dem Off eine Stimme zu hören. «Der heisst Salami», sagt diese zusammenhanglos. Die Panne amüsiert das Netz.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die ARD-«Tagesthemen» erreicht jeden Abend Millionen Zuschauer*innen.

Während der Livesendung am Samstagabend war eine Stimme aus dem Off zu hören, die sagte: «Der heisst Salami, Jens. Hast du das gelesen?»

Die technische Panne war nach wenigen Sekunden behoben, und Moderator Helge Fuhst konnte seine Berichterstattung fortsetzen.

Die ARD-«Tagesthemen»-Nachrichtensendung lockt jeden Abend Millionen News-interessierter Zuschauer*innen vor die Bildschirme. So auch am vergangenen Samstagabend am 3. August bei der Spätausgabe.

News-Anchor Helge Fuhst berichtet gerade über Israels Sorge vor einem iranischen Angriff, als seine Stimme seltsam hallt. Plötzlich ist eine lautere Stimme aus dem Off zu hören. Diese sagt gut hörbar: «Der heisst Salami, Jens. Hast du das gelesen?»

Die Fehlschaltung wurde nach nur wenigen Sekunden behoben und TV-Moderator Fuhst war wieder normal zu hören.

Da gucke ich mal die #Tagesthemen, schon bekomme ich Bock auf Salami... 🤔@tagesthemen pic.twitter.com/HslWgj7UXB — garfield ☣▪︎ 318.64 ppm (@psypunk66) August 3, 2024

Auf dem Kurznachrichtenportal X sorgt die TV-Panne für lustige Kommentare. So schreibt ein User: «Da gucke ich mal die #Tagesthemen, schon bekomme ich Bock auf Salami ...»

