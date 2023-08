Lena Meyer-Landrut muss sich für eine Weile schonen. (Archivbild) Bild: Britta Pedersen/dpa

«Vom Pferd gefallen und dabei n doppelten Kreuzbein-Bruch geholt»: Auf Instagram berichtet die deutsche Popmusikerin Lena Meyer-Landrut von einem Reitunfall. Sie passe jetzt aber schön auf sich auf.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die deutsche Sängerin Lena Meyer-Landrut ist unglücklich vom Pferd gefallen und hat sich dabei verletzt.

Sie erlitt einen doppelten Kreuzbein-Bruch, machte sie auf Instagram publik. Dazu postete sie eine Röntgenaufnahme.

Sie werde versuchen, sich jetzt zu erholen. Mehr anzeigen

Die Sängerin Lena Meyer-Landrut hat sich bei einem Reitunfall schwer verletzt und sich das Kreuzbein doppelt gebrochen. «Vom Pferd gefallen und mir dabei n doppelten Kreuzbein Bruch geholt», schreibt Meyer-Landrut auf Instagram.

Die 32-jährige will nun «langsam und ruhig» machen, und richtet dabei einen Appell an ihre Fans: «Passt schön auf euch auf so weit es geht.»

ESC-Triumph mit 19 Jahren

Lena Meyer-Landrut hat 2010 im Alter von 19 Jahren den Eurovision Song Contest (ESC) gewonnen und wurde gleichsam über Nacht berühmt.

Seit ihrem grossen Triumph veröffentlichte sie zahlreiche weitere Alben, arbeitet als Model und ist zudem häufig im deutschen Fernsehen zu sehen. Auch in der Schweiz landete sie mit ihrem Song «Satellite» einen Hit, der sich 71 Wochen lang in den Charts behaupten konnte.

