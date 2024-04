Circus Knie: Manege frei für Pegasus Die Band Pegasus (hier Frontmann Noah Veraguth), wird ab dem 9. Mai im Circus Knie in der Manege stehen. Bild: keystone Hier zu sehen: Géraldine Knie, die künstlerische Direktorin des Circus Knie. Bild: Keystone Den Schweizer National-Circus Knie gibt es seit mehr als 200 Jahren. Bild: sda Circus Knie: Manege frei für Pegasus Die Band Pegasus (hier Frontmann Noah Veraguth), wird ab dem 9. Mai im Circus Knie in der Manege stehen. Bild: keystone Hier zu sehen: Géraldine Knie, die künstlerische Direktorin des Circus Knie. Bild: Keystone Den Schweizer National-Circus Knie gibt es seit mehr als 200 Jahren. Bild: sda

Der Circus Knie kündigt einen neuen Show-Act an: Die Schweizer Band Pegasus gehört ab dem ab 9. Mai zum Abendprogramm.

paf Franziska Pahle

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Popband Pegasus rund um Frontsänger Noah Veraguth tritt ab dem 9. Mai im Circus Knie auf.

Die Künstler werden das Abendprogramm bereichern.

Circus Knie kündigt den Special Act auf Instagram an. Mehr anzeigen

Fans dürfen sich freuen. Die Popband Pegasus wird ab dem 9. Mai im Circus Knie zu sehen sein – jeweils im Abendprogramm.

Auf Instagram kündigt Circus Knie voller Vorfreude an: «Es ist uns gelungen, die Schweizer Band Pegasus für die Abendshows in Zürich, Bern, Genf, Lausanne und Agno zu gewinnen.»

Weiter heisst es: «Unzählige Top-Hits, ausverkaufte Konzerthäuser und zeitlose Melodien – seit 2011 sind Pegasus ein fester und wichtiger Bestandteil der Schweizer Musiklandschaft.»

Pegasus bereichern das Circus-Knie-Programm

Derzeit werde fleissig geprobt, um Hits der Band rund um Noah Veraguth in die Show zu integrieren. Dazu gehören Songs wie «Metropolitans», «I Take It All» oder «Victoria Line».

Die Lieder werden als «multimediales Erlebnis» präsentiert werden, heisst es weiter. Pegasus wird in den Abendshows in Zürich, Bern, Genf, Lausanne und Agno in der Manege stehen.

