Margot Robbie und Tom Ackerley erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. IMAGO/Avalon.red

Margot Robbie und Tom Ackerley erwarten ihren ersten Nachwuchs. Das Paar ist seit acht Jahren verheiratet – und schert sich weiterhin nicht um die Öffentlichkeit.

fts Fabian Tschamper

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Margot Robbie und Tom Ackerley heirateten 2016 privat in Australien, nun erwarten sie ihr erstes Kind.

Das Paar hält seine Beziehung und Verlobung weitgehend privat.

Robbie wurde nun mit einem Bäuchlein gesichtet, eine offizielle Bestätigung einer Schwangerschaft gibt es allerdings noch nicht. Mehr anzeigen

Margot Robbie und Tom Ackerley kennen sich seit 2013, sie haben sich auf dem Set des Kriegsdramas «Suite française» erstmals getroffen. Ackerley war der Assistent des Regisseurs, Robbie stand vor der Kamera.

Drei Jahre danach, im Dezember 2016, haben sie in einer privaten Zeremonie in Robbies Heimat Australien geheiratet. Das Paar hatte ihre Verlobung nicht öffentlich gemacht – auch über ihre Beziehung hielten sie sich bedeckt.

Nun ist die 35-jährige Margot Robbie mit Bäuchlein gesichtet worden, wie «People» und andere Portale bestätigen. Eine offizielle Stellungnahme des Paars gibt es noch nicht. In einem seltenen Interview sagte der Brite Tom Ackerley, er und seine Ehefrau versuchten ihr Leben so ausgewogen wie möglich zu gestalten: «Wir verbringen 24 Stunden am Tag zusammen. Es läuft alles nahtlos, wir haben keinen An- und Aus-Schalter – wir sind eine Einheit.»

Mehr aus dem Ressort Entertainment