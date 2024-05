«In vielen Bereichen ist die Spiritualität mein Lebensretter geworden»: Gaby Köster. Bild: Keystone

Seit einem Schlaganfall vor 16 Jahren sitzt Gaby Köster im Rollstuhl. In den vergangenen Jahren habe sie vor allem durch Spiritualität neuen Lebensmut schöpfen können, sagt die 62-jährige Komikerin.

bb Bruno Bötschi

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Seit einem Schlaganfall vor 16 Jahren sitzt die deutsche Komikerin und Autorin Gaby Köster im Rollstuhl.

Während des Heilungsprozesses habe sie durch Spiritualität neuen Lebensmut schöpfen können, sagt die 62-Jährige im Interview mit dem Magazin «Bunte».

«Ich war mein Leben lang spirituell, aber dieser drecksdrisselige Schlaganfall hat mich all den verschiedenen spirituellen Themen noch einmal viel näher gebracht», so Köster. Mehr anzeigen

Sie war auf dem Höhepunkt ihrer Karriere als Komikerin, als Gaby Köster vor 16 Jahren ihre erst wenige Wochen zuvor gestartete Tournee «Wer Sahne will, muss Kühe schütteln» abbrechen musste.

Am 8. Januar 2008 erlitt die Komikerin einen Schlaganfall. Sie lag danach mehrere Wochen lang im Koma, musste operiert werden, gefolgt von diversen Reha-Aufenthalten.

Am 7. September 2011 trat Gaby Köster in der RTL-Sendung «Stern TV» erstmals wieder in der Öffentlichkeit auf, nachdem sie das Buch «Ein Schnupfen hätte auch gereicht – Meine zweite Chance» geschrieben hatte.

Gaby Köster hat ihren Lebensmut nicht verloren

Seit ihrem Schlaganfall kämpft sich Gaby Köster Schritt für Schritt ins Leben zurück.

Auch wenn sie ihren Lebensmut und die gute Laune nicht verloren hat, macht die heute 62-Jährige keinen Hehl daraus, wie herausfordernd der Heilungsprozess ist und war.

«In vielen Bereichen ist die Spiritualität mein Lebensretter geworden», sagt die Komikerin im Interview mit dem Magazin «Bunte».

Und weiter: «Ich war mein Leben lang spirituell, aber dieser drecksdrisselige Schlaganfall hat mich all den verschiedenen spirituellen Themen wie Heilsteinen, Tarotkarten, Aura Soma, Chakren-Behandlungen noch einmal viel näher gebracht.»

Gaby Köster: «Seelisch geht es mir gut»

Gaby Köster ist seit ihrem Schlaganfall auf den Rollstuhl angewiesen, weil sie linksseitig gelähmt ist. Sie gibt die Hoffnung aber nicht auf, dass sie irgendwann wieder gehen kann: «Einmal wieder über eine Wiese laufen, das wäre einer meiner Wünsche.»

Unterkriegen lassen will sich Köster, die aktuell wieder öfters die Öffentlichkeit sucht, deswegen nicht. «Seelisch geht es mir gut, körperlich unverändert. Es ist nicht besser geworden», offenbart sie im Interview mit der «Bild».

Gerne hätte sie einen Menschen an der Seite, der mit ihr durch dick und dünn geht. «Ich bin nach wie vor als Single unterwegs. Ich bin in meiner Situation wie ein Hund aus dem Tierheim – schwer vermittelbar.»

Wer mit mir zusammen sein wolle, müsse allerdings eine Menge Humor mitbringen. Ausserdem sei sie eine Chaotin. Sie sei jedoch, so Gaby Köster, eine Anhängerin des Satzes «Das Beste kommt erst noch».

Eine wichtige Stütze im Leben der Komikerin ist ihre Mutter Maria. Die 85-Jährige wohnt nur unweit von der Tochter entfernt, ist jedoch nicht mehr so gut zu Fuss.

«Meine Mama ist geistig voll fit, fährt auch noch Auto», so Köster in der «Bild». «Aber sie hat Gelenkarthrose, das Laufen geht nur unter heftigen Schmerzen, sie geht am Rollator.»

Heute arbeitet Gaby Köster vor allem als Autorin

Der Schlaganfall hat das Leben von Gaby Köster total verändert. Heute arbeitet die 62-Jährige vor allem als Autorin. Dieser Tage erscheint ihr neustes Buch «Meine Energiewende». Es ist bereits ihr viertes.

Darin beschreibt Köster, wie ihr die Spiritualität im Alltag hilft – und blickt nochmals auf die Zeit nach ihrem Schlaganfall zurück. Nach drei Schädel-Operationen sei ihr Gehirn damals stark angeschwollen.

Die Ärzte bohrten deshalb ein Loch in ihren Kopf. «Das Loch kann ich teilweise heute noch spüren. Man hätte es in einer weiteren Operation zwar wieder rekonstruieren können, aber ich hatte keine Lust auf noch mehr aufwendige OPs.»

Gaby Köster zählte viele Jahre zu den populärsten Komikerinnen im deutschsprachigen Europa. Einem breiten Publikum wurde sie in den Neunzigerjahren bekannt.

Sie wirkte unter anderem in «RTL Samstag Nacht» und «7 Tage, 7 Köpfe» mit. In der von 1999 bis 2003 ausgestrahlten Comedyserie «Ritas Welt» spielte sie die Hauptrolle.

