Melanie Winiger macht ihre Liebe öffentlich

Melanie Winiger hat ihrem Freund Timo Todzi auf Instagram in wunderbaren Worten ihre Liebe erklärt. Bild: Keystone

Melanie Winiger erklärt ihrem Freund Timo Todzi auf Instagram öffentlich ihre Liebe. «Danke, dass du mir jeden Tag einen Grund zum Lächeln gibst», schreibt die 44-jährige Schauspielerin.

bb Bruno Bötschi

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Melanie Winiger und Timo Todzi sind seit bald drei Jahren ein Paar.

Auf einer Halloween-Party im Jahr 2022 wurden die beiden erstmals öffentlich zusammen gesehen.

Nun hat Winiger ihrem Freund auf Instagram in wunderbaren Worten ihre Liebe erklärt. Mehr anzeigen

«Am schwersten ist es, etwas zu beschreiben, was seinem Wissen nach unbeschreiblich ist ...», schreibt Melanie Winiger auf ihrem Instagram-Account in einer auf Englisch verfassten Liebeserklärung an ihren Freund Timo Todzi.

Daher wolle sie es auch gar nicht versuchen, sondern «nur Danke sagen». «Danke, dass du mit mir Seite an Seite durch diesen Traum namens Leben gehst», schreibt die 45-Jährige.

Und weiter: «Ich liebe dich wirklich, Timo, aus tiefstem Herzen, meiner Seele und meinem ganzen Sein.»

Winiger und Todzi sind seit fast drei Jahren ein Paar

Melanie Winiger und Timo Todzi sind seit fast drei Jahren ein Paar. Auf einer Halloween-Party im Jahr 2022 hatten sich die beiden erstmals öffentlich zusammen gezeigt.

Winiger, die heute als Schauspielerin, Model und Moderatorin tätig ist, wurde im Alter von 17 Jahren zur bis heute jüngsten Miss Schweiz gewählt.

Von 2016 bis 2021 war die sie mit DJ Reto Ardour zusammen. Es war die zweite Ehe. Zuvor war Melanie Winiger mit Rapper Stress zusammen, mit dem sie von 2008 bis 2012 verheiratet war.

Auch Winigers Beziehungen mit dem «Toten Hosen»-Frontmann Campino und Ex-Bachelor Vujo Gavric sorgten immer wieder für mediale Aufmerksamkeit.

Aus ihrer Partnerschaft mit Model Andreas Roth, mit dem sie von 2000 bis 2003 zusammen war, ging Sohn Noël hervor.

