Mia Madisson: «Ich sterbe an diesem unglaublichen Schmerz»

Reality-TV-Star Mia Madisson hat ihr Baby verloren. Bild: Instagram

Mia Madisson teilt ihren Follower*innen per Instagram eine traurige Nachricht mit. Der Reality-Star erlitt erneut eine Fehlgeburt. Nun brauche sie Zeit, so die 27-Jährige, um dies zu verarbeiten.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Mia Madisson und ihr Mann Matteo Rocco erwarteten ein Baby.

Der Reality-TV-Star und der Tattoo-Artist verkündeten dies Anfang Oktober auf Instagram

Nun schreibt die 27-Jährige, dass sie ihr Kind verloren habe. Mehr anzeigen

Vor zwei Wochen teilte Reality-TV-Star Mia Madisson ihren Fans auf Instagram mit, dass sie Mutter werde. Ihr Mann Matteo Rocco und sie befänden sich bereits in den Planungen für eine Zukunft zu dritt.

Und jetzt das: Die ehemalige «Bachelor»-Kandidatin schreibt gestern Abend auf ihrem Instagram-Account, dass sie ihr Baby verloren hat.

Mia Madisson: «Leute, es ist vorbei»

«Leute, es ist vorbei», notiert Mia Madisson auf ihrer Instagram-Story.

Und weiter: «Ich werde mich in ein paar Tagen melden oder später oder morgen. Keine Ahnung ... Ich kann nicht in Worte fassen, wie mein Herz gerade gebrochen ist. Ich habe gerade einen unglaublichen Schmerz.»

Mia Madisson teilte gestern Abend per Instagram-Story ihren Follower*innen mit, dass sie ihr Baby verloren hat. Bild: Screenshot Instagram

Sie habe das Gefühl, so Madisson, dass sie an ihrem Leiden sterbe.

Die Freude über die Schwangerschaft war bei der 27-Jährigen und ihrem Mann riesig – zumal Mia Madisson zuvor nach eigenen Angaben bereits zwei Fehlgeburten erlitten hatte.

Sie wisse nicht, was sie sagen solle, schreibt der Reality-TV-Star. «Ich warte momentan auf den Anruf vom Spital für die Operation der Ausschabung.» Die ganze Situation mache sie fertig: «Ich weiss nicht mehr, was oben und was unten ist.»

Mehr Videos aus dem Ressort