Michelle Hunziker und Yann Sommer reiten durchs Engadin

Auch im Herbst lockt die Schweiz mit ihrer Schönheit. Wer könnte das besser zeigen als zwei schöne Schweizer Menschen: Yann Sommer und Michelle Hunziker posieren dafür im Cowboy-Look.

Schweiz Tourismus hat Michelle Hunziker und Yann Sommer als Botschafter für die Herbstsaison engagiert, die im Cowboy-Look im Engadiner Arvenwald posieren.

Neben den Fotos wurde ein Kurzfilm gedreht, der bald veröffentlicht wird, und Koch Andreas Caminada war dabei für die kulinarische Unterstützung zuständig.

Hunziker, Sommer und Caminada betonten alle die Schönheit der herbstlichen Schweizer Natur, die für Hunziker zudem eine Kindheitserinnerung erfüllte. Mehr anzeigen

Für die Herbstsaison packt Schweiz Tourismus zwei Botschafter aus, die sich beim Fotoshooting von ihrer Schokoladenseite zeigen. Michelle Hunziker und Yann Sommer posieren dabei nämlich im Cowboy-Look.

Die Fotos wurden im Arvenwald im Engadin aufgenommen und sollen für die kühlere Jahreszeit mehr Menschen dahin locken. Die Bilder sind allerdings nicht das Einzige, das Schweiz Tourismus mit Hunziker und Sommer geplant hatte: Ein Kurzfilm haben sie auch gedreht, der folgt aber noch. Mit dabei, um sie kulinarisch zu stützen, war auch Koch Andreas Caminada.

Hunziker: «Ich hatte eine unglaubliche Erfahrung bei den Dreharbeiten. Nicht nur Yann und Andreas haben dazu beigetragen, sondern auch die wunderschöne Herbstkulisse im Engadin.» Es sei schon immer ihr Kindheitstraum gewesen, im Wald am Lagerfeuer mit Freunden zu essen.

Sommer schliesst sich den Aussagen von Hunziker an und fügt hinzu: «Ich hatte viel Spass dabei, die Schweizer Berge in den spektakulären Herbstfarben zu entdecken.» Caminada ist zudem überzeugt, nicht nur der Moderatorin und dem Goalie so seine Heimat näherbringen zu können.

