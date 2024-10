«Promi Big Brother»: Mike macht Leyla einen Antrag – und sie sagt Ja Reality-Star Mike Heiter (32) hat und seine Liebste Leyla Lahouar sind das erste Pärchen bei «Promi Big Brother». Am Sonntagabend kam es live zu einem romantischen Moment. 21.10.2024

Stéphanie Süess Stéphanie Süess

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Mike Heiter und Leyla Lahouar sind das erste Pärchen, das zusammen in die Container von «Promi Big Brother» zog.

Im Halbfinale am Sonntagabend kam es live zu einem romantischen Moment.

Nachdem der «Grosse Bruder» Heiter davon überzeugte, seiner Liebsten einen Antrag zu machen, tat der Reality-Star das auch. Mehr anzeigen

Im Dschungelcamp verliebten sich Mike Heiter (32) und Leyla Lahouar ineinander und zogen nun zusammen in die Container von «Promi Big Brother».

In der Liveshow am Sonntagabend rufte der «Grosse Bruder» Mike ins Sprechzimmer. Ahnungslos öffnete Heiter die Tür zur Kammer und sah neben Blumen und Champagner ein riesengrosses Herz mit der Aufschrift «Marry me». Auch für den passenden Ehering hat der «Grosse Bruder» gesorgt – obwohl es eher ein Provisorium ist.

«Big Brother» hat vermutlich schon vorgängig bereits einen romantischen Plan geschmiedet. Er bot Heiter an, seiner Freundin sofort und live im TV einen Heiratsantrag zu machen.

Heiter überlegt zwar einige Minuten, entscheidet sich dann aber tatsächlich dafür, seine Liebste noch an diesem Abend um ihre Hand zu bitten. Er selbst habe schon längers in seinem Kopf den Antrag geplant. Meinte aber: «Weisst du was? Warum nicht?»

Mit Champagner, Ring und Riesenherz kehrte Mike zurück ins Wohnzimmer und überraschte Leyla.

Doch dann fällt der 32-Jährige vor ihr auf die Knie, zieht den Ring aus seiner Tasche und fragt: «Ich weiss, dass du die Richtige bist. Ich habe die Chance ergriffen. Willst du meine Frau werden?»

Und wie könnte es anders sein, Leyla Lahouar lacht, kreischt und schreit. Schlussendlich fällt sie ihrem Liebsten in die Arme und sagt natürlich Ja. Was für eine Überraschung im Halbfinale.

