Die Urenkelin von Öl-Tycoon John Paul Getty hat die Scheidung ihres Ehemanns eingereicht. Ivy Getty und der österreichische Fotograf Tobias Engel hatten sich 2020 das Jawort gegeben.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ivy Getty (29) und ihr Ehemann Tobias Engel lassen sich scheiden.

Das Paar hatte sich 2020 getraut, kennengelernt haben sie sich an der Paris Fashion Week.

Um das grosse Vermögen der Gettys zu schützen, hatte das Ehepaar einen Vertrag unterzeichnet.

Die Urenkelin von Öl-Magnat J. Paul Getty lässt sich scheiden. Die Milliardenerbin Ivy Getty und ihr Noch-Ehemann Tobias Engel ziehen einen Schlussstrich.

Der österreichische Fotograf und das Hobby-Model hatten im Dezember 2020 privat geheiratet und im November 2021 haben sie noch eine üppige Feier veranstaltet, schreibt «Page Six».

Das Paar hat zudem einen Ehevertrag unterzeichnet, welcher das familiäre Vermögen von Ivy Getty schützt. Natürlich sei sie als Mitglied der Getty-Familie sehr vorsichtig bei rechtlichen Angelegenheiten, sagt eine Quelle zum US-Magazin.

J. Paul Getty war einst der reichste Mann der Welt

Wie «Page Six» weiter schreibt, habe Getty die Scheidung eingereicht. Sämtliche Bilder mit Engel sind von ihrem Instagram-Profil verschwunden – ausser einige Hochzeitsfotos.

Das Paar hatte sich an der Paris Fashion Week kennengelernt und Tobias Engel hielt in Capri, Italien, schliesslich um ihre Hand an.

Gettys Urgrossvater war der Eigentümer von Getty Oil und war einst der reichste Mann der Welt. Am Rande: J. Paul Getty war auch berüchtigt dafür, eine Lösegeldzahlung für seinen entführten Enkel zu verweigern. Erst nachdem ein abgetrenntes Ohr von John Paul Getty III. an eine römische Zeitung geschickt worden ist, nahm der schwerreiche Öl-Magnat das Portemonnaie in die Hand.

Das Vermögen der Getty-Familie wurde 2015 auf rund 5,4 Milliarden Franken geschätzt.

