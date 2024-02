Schlagerstar Beatrice Egli plant Karrierewechsel

Schlagersängerin Beatrice Egli träumt von einer Karriere als Schauspielerin. Bild: IMAGO/Christian Schroedter

Beatrice Egli reitet aktuell auf einer Welle des Erfolgs – mit der eigenen Samstagabendshow und als Jurorin bei «DSDS». Einen Wunsch für die Zukunft hat die 35-jährige Schlagersängerin aber noch: Sie will zum Film.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Schlagersängerin Beatrice Egli ist im Olymp der deutschsprachigen Unterhaltungsbranche angekommen: mit der eigenen Samstagabendshow in der ARD und als «DSDS»-Jurorin bei RTL.

Einen Wunsch für die Zukunft hat die 35-Jährige aber noch: Sie träumt von einer Karriere als Schauspielerin.

«Ich habe die Schauspielschule erfolgreich abgeschlossen. Es würde mich freuen, wenn ich dieses Talent auch einmal ausleben könnte», sagt sie im Interview mit der «Schweiz am Wochenende». Mehr anzeigen

Beatrice Egli ist auf dem bisherigen Höhepunkt ihrer Karriere als Sängerin: «Ich habe mich positiv verändert, bin so stark, so sicher, so frei und so glücklich wie noch nie», sagt die 35-Jährige im Interview mit der «Schweiz am Wochenende».

Letztes Jahr wagte die Schlagersängerin einen Neuanfang mit einem komplett neuen Management und ihrem Album «Balance».

«Es hat eine Transformation stattgefunden. Der Entscheid zum Neuanfang war für mich auch ein Risiko und hat mich wachsen lassen», so Egli. «Es war am Anfang nicht einfach, Vertrautes loszulassen und Neues zu wagen. Aber es hat sich gelohnt. Ich bin heute eine andere, erwachsene Beatrice.»

Beatrice Egli: «Die Schweiz bleibt meine Basis»

Die vergangenen Monate haben die Neugierde der Sängerin geweckt. «Ich habe grosse Lust, meine Musik immer wieder neu zu entdecken», sagt Beatrice Egli. Und weiter: «In diesem Jahr kommen noch spannende Sachen, das kann ich versprechen.»

Sie sei aktuell sehr viel unterwegs und geniesse das. Die Schweiz bleibe jedoch ihre Basis. «Ich brauche die Momente in der Schweiz, wo ich Energie tanken kann. Ich möchte neben meinem Beruf auch ein privates Leben haben.»

Zu den Gerüchten über eine mögliche Beziehung zu Florian Silbereisen hält sich Egli weiterhin bedeckt: «Für uns ist es vor allem ein Riesenspass, den Song ‹Das wissen nur wir› zu singen. Und der Song beantwortet auch alle Interviewfragen.»

Auf die Bemerkung des Journalisten der «Schweiz am Wochenende», dass der Song keine Fragen beantworte, erklärt Egli: «Ja, und das ist auch gut so. Ich habe gar nichts gesagt und so wird es bleiben. Der Song soll die Fantasie anregen. Jeder soll hineininterpretieren, was er will.»

«Ich möchte Leute erreichen, die nicht Schlager hören»

Mit der «Beatrice Egli Show» im Samstagabendprogramm der ARD ist die Schlagersängerin sozusagen im Olymp der deutschsprachigen Unterhaltungsbranche angekommen.

Gerade läuft die Planung für die nächste Show, die im April ausgestrahlt wird. «Es wird wieder eine sehr abwechslungsreiche, musikalisch breit aufgestellte Sendung. Ich möchte auch Leute erreichen, die sonst nicht unbedingt Schlager hören», sagt Egli.

Zudem kehrt die Schwyzer Sängerin in diesem Jahr als Jurorin zur Castingsendung «Deutschland sucht den Superstar» (DSDS) zurück. Also an jenen Ort, wo vor elf Jahren ihre internationale Karriere als Sängerin begonnen hat.

Egli träumt von einer Karriere als Schauspielerin

Einen Wunsch für ihre Zukunft hat die Schlagersängerin aber noch: Sie will zum Film.

«Ich träume tatsächlich von einer Filmrolle», offenbart Egli im Interview. «Am Sonntagabend im ZDF, als Kontrast zum ‹Tatort›, läuft immer das Herzkino: ‹Traumschiff› und ‹Rosamunde Pilcher›»

Es sei ein grosser Traum von ihr einmal eine schöne Rolle in einem solchen Film zu besetzen. «Ich habe eine dreijährige Schauspielschule erfolgreich abgeschlossen. Es würde mich freuen, wenn ich dieses Talent auch einmal ausleben könnte.»

Na dann, schauen wir einmal, wie schnell «Traumschiff»-Kapitän Florian Silbereisen den Wunsch seiner Duettpartnerin erfüllen wird.

Mehr Videos aus dem Ressort

Liebesgeknister: Darum könnten Beatrice Egli und Florian Silbereisen ein Paar sein Immer wieder heizen Beatrice und Florian die Gerüchteküche, dass sie eine Beziehung haben, an. Die Schlagerqueen macht klar, dass es stimmen könnte. Schau das Video an und entscheide du, ob alles wahr oder fake ist. 07.12.2023