Beatrice Egli verliert prominenten Sendeplatz bei der ARD

Beatrice Egli verliert mit ihrer Samstagabendshow den ARD-Sendeplatz. Eine Änderung im TV-Programm, die nicht nur bei ihren Fans Fragen aufwirft. Bild: IMAGO/Christian Schroedter

Die Fans von Beatrice Egli sind verwirrt. Die TV-Show der Sängerin verliert ihren Sendeplatz bei der ARD. Überraschend ist die Verschiebung in die dritten Programme auch deshalb, weil die Quoten bisher gut waren.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Schlagersängerin Beatrice Egli verliert mit ihrer Samstagabendshow den Sendeplatz bei der ARD.

Künftig soll die TV-Show nur noch in den dritten Programmen, also beim Norddeutschen Rundfunk (NDR) und vom Mitteldeutschen Rundfunks (MDR), gezeigt werden.

Ein Programmänderung, die nicht nur bei den Fans der 35-Jährigen einige Fragen aufwirft. Mehr anzeigen

«Ich habe mich positiv verändert, bin so stark, so sicher, so frei und so glücklich wie noch nie», erzählte Beatrice Egli kürzlich Interview mit der «Schweiz am Wochenende».

Mit der eigenen Samstagabendshow in der ARD und als «DSDS»-Jurorin bei RTL schien die Schlagersängerin auf dem bisherigen Höhepunkt ihrer Karriere als Sängerin angekommen zu sein.

Letztes Jahr wagte die 35-Jährige zudem einen Neuanfang mit einem komplett neuen Management und ihrem Album «Balance». Einen Wunsch für ihre Zukunft hat Beatrice Eglil aber noch: Sie will sich als Schauspielerin versuchen.

«Ich träume tatsächlich von einer Filmrolle», offenbarte Egli im Interview. «Am Sonntagabend im ZDF, als Kontrast zum ‹Tatort›, läuft immer das Herzkino: ‹Traumschiff› und ‹Rosamunde Pilcher›»

Verschiebung sorgt bei Fans für Verwirrung

Nun aber beunruhigen und verwirren neueste Informationen zur «Beatrice Egli Show» die Fans der Sängerin: Das Format soll nicht mehr in der ARD gezeigt.

Die Webseite schlager.de berichtete zuerst, dass der nächste Sendertermin für die «Beatrice Egli Show» Samstag, der 6. April, sei.

Komischerweise erfolgte die Ankündigung jedoch nur seitens des Norddeutschen Rundfunks (NDR) und des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR). Im November 2023 hatte die TV-Show von Egli ihren Sendeplatz noch bei der ARD.

Jetzt steht fest: Am 6. April gibt es tatsächlich eine weitere Ausgabe des Schlager-Formates.

Im Pressetext zu Sendung heisst es: «Schlagerstar Beatrice Egli freut sich auf eine neue Ausgabe ihrer Samstagabend-Show im SWR, MDR, SRF und erstmalig im NDR. Danach ist die Sendung auch in der ARD Mediathek zu sehen.»

Unklar ist, warum Beatrice Egli «abgeschoben» wird

Unklar bleibt, warum die Sendung von Beatrice Egli zu den dritten Programmen abgeschoben wird. Nicht zuletzt deshalb, weil die Zuschauerquoten davor gut waren.

Laut dem Online-Magazin DWDL.de erzielte die «Beatrice Egli Show» im vergangenen November einen Marktanteil von 14,3 Prozent beim Publikum ab drei Jahren. Die guten Werte der April-Ausgabe wurden damit bestätigt.

Immerhin etwas wird die Fans von Beatrice Egli wieder freudiger stimmen: Mit dem Schlager-Format soll es auch nach dem Frühling 2024 weitergehen.

Ein Sprecher des Südwestfunks (SWR) stellt bei Ippen Media klar: «Wir freuen uns über den Erfolg der ‹Beatrice Egli Show›, arbeiten an Fortsetzungen, sind sehr konkret in den Programmplanungen und Vorbereitungen – wir werden Näheres dazu bald mitteilen.»

