Das hat Heinos Frau in ihrem Testament verfügt

Sänger Heino und seine Hannelore Kramm waren mehr als vier Jahrzehnte verheiratet. Bild: Horst Ossinger/dpa

Am 8. November starb Hannelore Kramm, die Frau von Sänger Heino. Nun gab der 84-jährige Volksmusiker in der Zeitung «Bild »bekannt, welche Menschen sie in ihrem Testament bedacht hat – und welche nicht.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Hannelore Kramm , die Ehefrau von Sänger Heino, starb am 8. November im Alter von 81 Jahren.

Nun enthüllte der 84-jährige deutsche Sänger in der Zeitung «Bild», was in ihrem Testament steht.

Laut dem Bericht soll der Manager des Sängers die Villa des Paares im österreichischen Kitzbühel erben, dagegen soll sein leiblicher Sohn leer ausgehen. Mehr anzeigen

Am 8. November hat Sänger Heino die Liebe seines Lebens verloren. Seine Ehefrau Hannelore Kramm starb im Alter von 81 Jahren an einem plötzlichen Herzstillstand im österreichischen Kitzbühel – daheim im eigenen Bett.

Der 84-jährige Sänger halte sich derzeit nicht in dem Haus auf, schreibt die Zeitung «Bild», weil für ihn zu viele Erinnerungen an Hannelore daran hängen würden.

Stattdessen wohnt Heino bei seinem Manager Helmut Werner und dessen Frau Nicole und ihrem Sohn Lennie in der Steiermark. Mit den Werners fühle sich der Sänger schon länger verbunden.

Daher plane der Sänger nun, zusammen mit seinem Manager und dessen Familie in das Haus in Kitzbühel zu ziehen, in dem er viele Jahre mit seiner Frau gelebt hat.

Heino: «Da würde ich verrückt werden»

«Wir werden im nächsten Frühjahr alle zusammen in unser Kitzbüheler Haus ziehen, weil wir eine Familie geworden sind», sagt Heino der «Bild».

Allein könne er nicht zurückkehren, sagt der Sänger: «Da würde ich verrückt werden.» Aber die Werners würden ihm helfen, besonders in dieser für ihn schweren Zeit: «Helmut und Nicole machen alles für mich.»

Deshalb sei Helmut Werner auch im Testament seiner Frau bedacht worden. «Es war Hannelores Wille und ist der meinige, dass Helmut nach meinem Tod das Haus erbt und alles, was wir in den letzten Jahren zusammen erarbeitet haben,» sagt Heino.

Das hätten er und seine Frau vor ihrem Tod so vereinbart. Hannelore habe Werner wie einen eigenen Sohn geliebt. Laut «Bild» soll die Villa im österreichischen Kitzbühel mehrere Millionen Euro wert sein.

Heino: «Mein Sohn hat nie etwas für uns getan»

Heinos leiblicher Sohn Uwe Kramm (63) wird gemäss den Informationen der deutschen Boulevardzeitung hingegen leer ausgehen. Von Hannelore werde er nichts erben, «denn sie war ja nicht seine leibliche Mutter», wird Heino in der «Bild» zitiert.

Uwe stammt aus der ersten Ehe des Sängers mit Henriette Heppner. Auch wenn er sterbe, so Heino weiter, werde sein Sohn lediglich den Pflichtteil erben. «Ich bin nicht bereit, jemandem etwas zu geben, der für mich und Hannelore nie etwas getan hat», begründete der Musiker die Entscheidung.

Der Sänger ist zudem der Meinung, dass sein Sohn die Villa ohnehin nicht halten, sondern nur verkaufen könne.

«Ich bin nicht bereit, Uwe den schönsten Platz von Kitzbühel zu geben», sagt Heino. Hannelore habe das auch nicht gewollt. «Wir haben beide entschieden, dass Helmut unser Erbe bekommt.» Somit gehen auch Heinos Enkel, die beiden Söhne von Uwe Kramm, leer aus.

Auf das Testament von Hannelore angesprochen, äusserte sich Manager Helmut Werner in der «Bild» mit den Worten: «Ich wäre glücklicher, wenn unsere Hannelore noch bei uns wäre, bin aber dankbar für dieses Vertrauen.»

