Letztes Jahr präsentierte Remo Forrer die Ballade «Watergun» und landete auf Platz 20. 2022 versuchte Marius Bear mit der Ballade «Boys Do Cry», am ESC Punkte zu holen, und wurde 17.

Die Schweiz tritt im zweiten Halbfinale am 9. Mai 2024 gegen die Konkurrenz an. Das Finale ist am 11. Mai in Malmö.